Os comissários técnicos da MotoGP foram avisados de possíveis violações do Regulamento do Grande Prémio que abrange as sessões de testes, nomeadamente o artigo 1.15.1. c) Treinos dos Pilotos em Pista, relativamente ao tipo de máquinas permitidas para o treino de pilotos.

Como lembrete e na sequência da decisão da Comissão do Grande Prémio publicada em 27 de Maio de 2020, os pilotos das classes Moto3 e Moto2 não estão autorizados a fazer mais testes privados em 2020 até novo aviso, o mesmo se aplica aos da classe de MotoGP, a menos que estejam a pilotar para fabricantes que se qualifiquem para concessões.

As restrições de treinos e de ensaios para todas as classes estão expressamente previstas no artigo 1.15.1 do Regulamento FIM dos Grandes Prémios, incluindo detalhes sobre quais as máquinas autorizadas a serem utilizadas para treino dos pilotos e para a familiarização com as pistas.

Audiências para pilotos que possam ter infringido as regras deverão ser agendadas para o Grande Prémio Red Bull de España no Circuito de Jerez-Angel Nieto, a fim de ouvir as partes envolvidas e dar mais tempo para investigar os detalhes.