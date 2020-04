MotoGP, 2020: Pilotos enfrentam atrasos na subida de classe O caminho dos rookies fica mais difícil com a incerteza atual desporto MotoSport desporto/motogp-2020-pilotos-enfrentam-atrasos-na_5e91d4d898f8aa3184b1543e





Os atrasos na temporada de MotoGP de 2020 poderão ter um impacto duradouro no mercado de pilotos em todas as classes, atrasando transferências e, nalguns casos extremos, terminado mesmo carreiras prematuramente.

A época tola do MotoGP estava prestes a entrar em erupção ao longo de 2020, mas com a campanha adiada em meio à pandemia de coronavírus, todos os planos foram suspensos.

Enquanto a especulação em torno do destino de Valentino Rossi e da formação de fábrica da Ducati dominava os principais pontos de conversa no mercado de pilotos, um punhado de pilotos que se aproximavam da idade também procuravam entrar no MotoGP depois dos três estreantes que subiram de divisão durante o inverno, incluindo a promoção de última hora para Alex Márquez na Honda Repsol.

Resta saber se o sangue fresco antecipado ainda chegará à classe rainha em 2021, juntamente com todas as outras decisões-chave a serem tomadas esta temporada, o se enfrentar uma campanha truncada de Grande Prémio, ou mesmo um cancelamento completo como último recurso, poderá levar tanto os pilotos de MotoGP como as equipas a procurarem apostas mais seguras no meio da incerteza.

Isso poderia fazer a velha guarda ficar plantada e significaria uma queda séria na probabilidade de novos rostos surgirem na grelha de MotoGP no próximo ano.

Com Valentino Rossi a ponderar o seu futuro no MotoGP, Cal Crutchlow tem-se aberto a avaliar o seu tempo na modalidade para além de 2020. Desde os atrasos no início desta temporada, o piloto de 34 anos parece preferir ficar mais 12 meses, ou até mais, o que significa que não se abririam posições dentro das fileiras da Honda.

Os rumores apontam também para que Rossi fique por aqui por mais um ano e o lugar na Yamaha Petronas numa moto de especificação de fábrica já em cima da mesa, é uma solução fácil para a sua situação de curto prazo, ao mesmo tempo que fecha oportunidades na Yamaha.

Os dois fabricantes italianos da Aprilia e da Ducati têm potencialmente os maiores pontos de interrogação, mas a Suzuki aparece contente com a sua jovem dupla de Alex Rins e Joan Mir.

Os pilotos do alinhamento Ducati, exceto Tito Rabat na Avintia permanecem por confirmar para além desta temporada, o que poderá produzir aberturas para um estreante se a situação certa se produzir.

Mas com uma lista completa de pilotos à escolha, incluindo a incógnita de Johann Zarco, agora parte dos contratados pela marca de Bolonha, a Ducati pode optar por ficar com o seu plantel atual ou pelo menos apenas baralhar de entre o efectivo existente, dependendo do desenrolar da temporada de 2020.

A Aprilia já enfrenta incerteza com a sua formação de pilotos com Andrea Iannone, atualmente a cumprir uma suspensão de 18 meses depois da sua audição antidoping na FIM. A equipa está a apoiar o recurso de Iannone para o Tribunal Arbitral do Desporto, que pode ver a sua penalização anulada.

Apesar disso, ainda cria dúvidas sobre a formação no futuro, mas a Aprilia também tem o piloto de testes e a mão experiente de Bradley Smith à espera nas alas como a sua opção alternativa preferida. A presença de pilotos KTM nas 3 classe providencia um percurso óbvio entre Moto3, Moto2 e MotoGP, com Tetsuta Nagashima, vencedor da corrida do Qatar em Moto2, juntamente com o colega de equipa Jorge Martin, os prováveis candidatos a um lugar na KTM de fábrica na MotoGP ou em equipamento satélite, se um lugar ficar disponível.

Mas tendo em conta que dois rookies já compõem metade da formação da KTM, Brad Binder e Iker Lecuona, uma temporada truncada poderia levar a marca austríaca a dar-lhes mais tempo para se adaptarem e provarem-se na classe rainha, o que iria efetivamente bloquear quaisquer promoções a curto prazo.

Nas últimas épocas, a KTM também sofreu com mudanças de pilotos, quer devido a lesões ou divisões, o que tem parado o desenvolvimento da moto, e manter uma formação estável para desenvolvimento mais rápido e consistente reforça o caso para manter o seu quarteto atual de pilotos auxiliados pelos pilotos de testes Dani Pedrosa e Mika Kallio.

Juntamente com os pilotos já afiliados a fabricantes ou configurações de academias de pilotagem, a progressão natural da carreira de um piloto continuará a ser um fator, com aqueles que mostram forte desempenho em Moto2 à espera da sua oportunidade na classe rainha.

Luca Marini, da Sky VR46, parece bem preparado para uma mudança para o MotoGP, mas o seu futuro deverá estar intimamente ligado ao seu nove-vezes campeão do mundo meio-irmão Rossi.

Talentos consistentes de Moto2 como Lorenzo Baldassarri, Jorge Navarro e Xavi Vierge também vão bater às portas dos team managers do MotoGP, oferecendo os seus serviços para 2021.

Vierge é muito bem cotado na equipa da Petronas e com a sua ligação à equipa satélite da Yamaha no MotoGP, o diretor da equipa Razlan Razali está a acompanhar de perto o progresso do espanhol com vista a promovê-lo no futuro.

Independentemente dos “ses” e “mas”, em última análise, qualquer movimento considerável no mercado de pilotos será ditado para já pela situação do coronavírus em curso.

Quando, e se, as corridas puderem ser retomadas em segurança, os pilotos terão oportunidade de apresentar o seu caso para futuras negociações, atuando em pista quando mais importa. Por agora, a especulação continua a ser o resultado mais provável nestes tempos incertos.