MotoGP 2020: Phil Read testado ao Covid 19





Devido a uma doença anterior grave (doença pulmonar DPOC) e ao facto de ter 81 anos, o oito vezes campeão mundial de motociclismo Phil Read pertence ao grupo de risco Coronavírus, mas até agora está saudável.

Phil Read é incontornável. O lendário motociclista britânico, que foi premiado com a medalga de “Membro do Império Britânico (MBE)” pela rainha (como Hailwood e Sheene), teve que ser hospitalizado num evento clássico em Imola há dois anos por causa de uma insuficiência cardíaca aguda. Também no recente “Estoril Classics” se sentiu cansado a dada altura e esteve fora do olhar do público. Mas em ambas as ocasiões recuperou rapidamente.

Há uns dias, Phil Read publicou no seu Facebook: “Acabei de ser testado ao Covid19 no grande hospital público de Canterbury e estou livre deste vírus indescritível! Mas ainda preciso de oxigénio para os meus pulmões doentes porque tenho DPOC. Mas sei do passado o que melhor me ajuda nesse sentido, por isso encomendei comprimidos anti-malária Proguanil, que li na Internet e ouvi na TV que tornava mais fácil a respiração dos pacientes. Vamos fazer figas!”

Com a estrela Americana de Supercross Ricky Johnson, e o bicampeão mundial de MX Jean-Michel Bayle, já são dois importantes atletas do motociclismo infetados pelo vírus Covid 19.

Phil Read, que até recentemente ainda era um convidado regular em competições clássicas, foi o último piloto a vencer uma corrida do Campeonato do Mundo de 500cc numa máquina de quatro tempos. Isso foi numa MV Agusta em Brno em 1974.

Read conquistou sete títulos mundiais de Grande Prémio em Yamaha e MV Agusta, além do Campeonato Mundial de Fórmula 1 Tourist Trophy de 1977 (realizado em percursos perigosos como a Ilha de Man) numa Honda.

Phil comemorou o seu 81º aniversário em 1 de Janeiro de 2020. Um ano antes, anunciara que queria ser a primeira pessoa a atravessar o Canal da Mancha com um giro-helicóptero elétrico. “A energia elétrica é o futuro“, disse Read, que esteve nessa altura no GP de Inglaterra em Silverstone com o seu filho Phil, que trabalha como diretor de marketing da Triumph Motorcycles nos EUA.