Tudo indica que, com Jack Miller confirmado na Ducati oficial há dias, Danilo Petrucci, atual piloto de fábrica da Ducati, terá de encontrar uma nova equipa para 2021 e fala-se de uma oferta em aberto da Ducati para o Italiano continuar com eles, mas no Mundial de SBK.

Por seu lado, o piloto de Terni diz que gostaria de competir pela Aprilia ou pela KTM e, para tal, tem feito um pouco de publicidade a si próprio, lembrando o que já atingiu.

Depois deste ano, Danilo Petrucci terá seis anos de experiência na Ducati, dos quais a sua nova máquina com que vá ganhar a vida poderá beneficiar, como apontou em entrevista à Sky Italia. Tendo em vista uma possível mudança para a Aprilia ou KTM, deixa claro: “Estes dois fabricantes poderiam beneficiar muito da minha experiência, que se estende por vários anos de MotoGP.”

Há muito a ser dito por uma eventual mudança de marca, tanto para a Aprilia como para a KTM, como explica o italiano. “Adorava mudar para a Aprilia, porque eles têm uma moto nova para 2020 que foi rápida de imediato, e não experimentamos nada assim com frequência. Foram muito rápidos nos testes de pré-época, por isso esta é uma opção atraente para mim. Mas também gostaria de escolher pela KTM, porque eles também estão a progredir e a trabalhar arduamente.”

Pelo lado dos austríacos, o sucesso em pista também lhe diz muito. “Gostaria de estar num projeto que está a evoluir. A KTM já alcançou um pódio, a Aprilia ainda não o fez”, diz o piloto de 29 anos. “Mas são duas equipas que definitivamente querem chegar ao topo. É por isso que eu gostaria bastante de competir por um destes dois fabricantes.”

Petrucci e a KTM já foram falados antes, porque a sua família já mantém uma boa relação com o fabricante de Muderfing.

O seu pai homónimo Danilo Petrucci esteve ao serviço da KTM Red Bull durante a era das dois tempos de 125 e 250, como motorista de camião, cozinheiro e faz-tudo.

O seu manager Alberto Vergani explicou:

“O Danilo encaixaria perfeitamente na KTM e na Red Bull. A KTM seria uma excelente oportunidade para nós, mas isso também se aplica no sentido oposto.É por isso que agora quer esperar pela reação da KTM. O Pit Beirer sabe que estamos disponíveis. Agora estamos à espera.”

Não há pressão com o tempo, porque a Ducati tem uma oferta interessante para o Campeonato do Mundo de Superbike, sobre a qual Petrucci pode decidir até Agosto. O próprio astro de MotoGP já afirmou que ainda se sente muito jovem para o Campeonato do Mundo de Superbike e, por isso, prefere continuar a dar gás no circo do Campeonato do Mundo de MotoGP por agora.