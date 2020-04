As estrelas do MotoGP têm atualmente muito mais tempo livre em mãos do que gostariam. A situação é muito diferente num fim de semana normal de corrida, diz o piloto da Ducati, Danilo Petrucci.

Danilo Petrucci passa a pausa forçada em casa em Terni e lamenta tanto perder os fins de semana de corrida que até comprou uma PlayStation para a sua estreia virtual de MotoGP no domingo de Páscoa. Ele também usa o tempo livre para jardinar e entretém os fãs com conversas ao vivo no Instagram, como muitos dos seus colegas.

Uma questão que o piloto da fábrica da Ducati abordou mais detalhadamente é o calendário apertado num fim de semana de GP, como sabíamos, antes da crise de Corona. Descreveu detalhes da sua rotina diária:

“O fim de semana de corrida é muito cansativo. De quinta à tarde até domingo à tarde vivemos num camião atrás da boxe. De manhã, temos uma reunião com o chefe da tripulação para falar sobre a sessão matinal. Começo a mexer-me e a aquecer quase 40 minutos antes do início da sessão. E depois passas pelo menos 40 minutos na boxe. Depois andas um pouco e já é hora de almoço.”

“O mais importante é o que há entre uma sessão e o próximo evento com os patrocinadores em que é preciso participar. O dia está realmente planeado, muitas vezes são 19h30, estou todo partido e ainda nem tive tempo para levar uma massagem”, acrescentou o italiano de 29 anos.

“O mais difícil do MotoGP é que realmente, 95 por cento do tempo se faz algo diferente de andar de moto. Isto é muito difícil de digerir”, confessou “Petrux”.

A parte mais emocionante é o domingo, com corrida marcada. “Durante o fim de semana de corrida, praticamente nunca estás sozinho, o único momento a sós no final da semana é quando o último mecânico restante na grelha te deixa a mota. Isto sempre desperta emoções. Ficas sozinho na grelha por um momento, o que é sempre excitante. Porque todo o trabalho de 40 pessoas está feito e nesse momento está tudo nas suas mãos. Tem que terminá-lo.”

Por enquanto, no entanto, todos os envolvidos no MotoGP devem renunciar a estas emoções. Ainda não é claro se e quando a temporada poderá continuar, talvez com um paddock reduzido a 1000 pessoas e sem espectadores.

Enquanto as estrelas do MotoGP temiam no ano passado que o calendário fosse expandido em breve para 22 Grandes Prémios, agora têm muito mais tempo do que gostariam. Deviam ter completado ontem o quarto Grande Prémio do ano em Las Termas na Argentina, mas em vez disso, a estreia da temporada da classe rainha a 8 de Março no Qatar foi cancelada devido à rápida propagação do Covid-19.

Desde então, oito Grandes Prémios foram adiados, com mais atrasos esperados a seguir.

“É difícil encontrar motivação e as oportunidades certas para treinar. E para nos mantermos concentrados nesse tempo em que nem sabemos quando vamos continuar a temporada”, suspirou Petrucci. “Baixámos um pouco a carga de trabalho física porque é muito stressante treinar quando não se pode andar de moto. Podemos ficar mais aptos enquanto não corremos, na bicicleta ou no ginásio, mas falta o aspeto da moto. Assim, nunca se sabe se estamos melhores ou não. É muito difícil encontrar a motivação certa”, disse o Italiano.