MotoGP, 2020: Petrucci aconselha-se com estrela da Ducati eSports para corrida Virtual Petrucci recorreu ao piloto de eSports da Ducati, Andrea Saveri, antes da sua estreia na Corrida Virtual de MotoGP desporto MotoSport desporto/motogp-2020-petrucci-aconselha-se-com-estrela_5e9302f4fad628318b030655





Danilo Petrucci recorreu ao piloto de eSports da Ducati, Andrea Saveri, para obter orientações e dicas, uma vez que procura estar em alta na sua estreia na Corrida Virtual MotoGP de hoje.

Petrucci e o piloto de testes da MotoGP Michele Pirro vão representar a equipa da Ducati na segunda Corrida Virtual de MotoGP, num encontro de 10 voltas no Red Bull Ring da Áustria no jogo de MotoGP19.

Os dois não estiveram na primeira corrida que viu Francesco Bagnaia, da Pramac Ducati, perder por pouco com o novo piloto da Honda Repsol, Alex Márquez.

Petrucci diz que tem treinado ao longo da preparação para a prova que se realiza este Domingo, 12 de Abril e está a aproveitar o regresso à competição, ainda que de modo virtual.

O vencedor italiano do MotoGP de Mugello do ano passado também está à procura de conselhos do especialista da Ducati eSports na sua tentativa de levar a sua luta aos corredores da frente.

“Participar na Corrida Virtual não é como correr numa pista de corrida real, mas neste momento em particular, é bom ter uma alternativa para poder desafiar os meus rivais”, disse Petrucci. “É uma maneira diferente de manter o nosso espírito competitivo elevado!”

“O jogo é tão realista, que estou a praticar um pouco hoje em dia. Até pedi alguns conselhos a Andrea Saveri, ao nosso piloto de eSport Ducati Corse e atual campeão do mundo de eSport MotoGP! Tenho a certeza que será extremamente divertido, e mal posso esperar para saber como vai acabar.”

Pirro admite que não é regular no videojogo de MotoGP, mas espera desfrutar da experiência e proporcionar uma competição difícil aos seus rivais mais experientes.

“Nunca esperei que a minha primeira corrida de MotoGP de 2020 fosse virtual!” disse Pirro. “Nunca fui um grande jogador de videojogos, mas vou esforçar-me para conseguir um bom resultado no Domingo.”

“Vou tentar viver isto como uma verdadeira competição, mesmo que, com certeza, seja uma situação estranha para mim, mas, ao mesmo tempo, será divertido.”

“Mal posso esperar que o Domingo chegue para voltar à pista “virtual” e celebrar a Páscoa com todos os nossos fãs, patrocinadores e pessoal técnico. Tenho a certeza que todos vão ver a corrida a partir de casa.”