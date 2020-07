Dani Pedrosa voltou a estar no Red Bull Ring, para continuar a desenvolver a sua KTM RC16 Red Bull, que mostrou sinais de brilhantismo no Gran Premio Red Bull de España e no Gran Premio Red Bull de Andalucía.

Pol Espargaró foi dos primeiros a elogiar o trabalho que Pedrosa tem vindo a fazer com a KTM desde a sua chegada como piloto de testes em 2019, e os resultados estão a aparecer em pista com os quatro pilotos da fábrica austríaca.

Nos dois fins de semana no Circuito de Jerez-Angel Nieto, Espargaró igualou o melhor resultado a seco da KTM no MotoGP, com Miguel Oliveira (KTM Tech3Red Bull) a igualar o seu melhor resultado na classe rainha no primeiro fim-de-semana antes do piloto português colocar a sua RC16 azul em 5º lugar na grelha para o GP da Andaluzia, depois de vencer a sessão de qualificação Q1 e passar pela primeira vez à Q2.

O estreante Brad Binder (KTM Red Bull Factory Racing) virou cabeças em Jerez, com o seu ritmo de corrida muito semelhante ao do vencedor da corrida Fabio Quartararo (Yamaha Petronas SRT) e dos outros finalistas do pódio.

Iker Lecuona (Red Bull KTM Tech3) pode ter caído em ambas as corridas, mostrando imaturidade, mas o estreante espanhol também mostrou sinais de que ele e a RC16 têm evoluído bem juntos.

O futuro é brilhante para a KTM e com o tricampeão mundial Pedrosa a dirigir o navio de testes, não há dúvida de que as melhorias vão continuar a chegar.