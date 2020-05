Esteve “Tito” Rabat Bergarda, o homem por vezes esquecido da grelha de MotoGP, (agora que Karel Abraham foi forçosamente aposentado a meio da época passada) faz hoje 31 anos, por isso, parabéns a ele!

Obrigado a competir com Ducati privadas por vezes desfasadas 2 anos da actual geração de motos de fábrica, o homem de Barcelona faz o que pode, por vezes tendo rasgos de brilho nas sessões de treinos livres.

Este ano, foi dos primeiros a sair para treinos no Circuito de Pas de la Casa, em Andorra, onde reside, e com a Reale Avintia elevada ao estatuto de equipa satélite da marca de Bolonha, mesmo ainda só com uma moto de 2019 ao seu dispor, pode ser que o vejamos mais em evidência do que tem sido o caso até agora.