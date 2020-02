MotoGP 2020: Parabéns a Rossi, fez 41 anos! A lenda italiana Valentino Rossi celebrou ontem, dia 16, o seu 40º aniversário desporto MotoSport desporto/motogp-2020-parabens-a-rossi-fez-41-anos_5e4a9ce29183311287a00ef6





O nove vezes campeão do mundo mudou a face dos Grandes Prémios desde a sua estreia na classe 125cc em 1996, após o que subiu à categoria de 250cc em 1998 e depois à classe rainha de 500cc em 2000, tornando-se o último campeã das 500 e primeiro da era das MotoGP.

Rossi – que recentemente falou sobre o desafio de ainda correr depois dos 40 anos – conquistou um recorde de 89 corridas na classe rainha, primeiro com a Honda e depois na Yamaha, com ainda mais três pódios com a Ducati.

O italiano conquistou títulos mundiais em 1997 (125cc), 1999 (250cc), 2001 (500cc), e 2002, 2003 2004, 2005, 2008 e 2009 em MotoGP, terminando como vice-campeão em 2000 no seu primeiro ano nas 500cc, e de novo em 2006, 2014, 2015 e 2016 nas MotoGP.

Ainda o ano passado esteve nos primeiros lugares da classificação boa parte do começo da época, embora a sua mais recente vitória tenha sido em Assen em 2017.