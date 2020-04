O atual Campeão de Moto 2 e novo recruta da Honda Repsol Alex Márquez, que, claro, é também o irmão mais novo de Marc Márquez, cumpre hoje mais um aniversário, fazendo 24 anos…

Na pré-época, pese embora a pressão de partilhar a boxe e a equipa da Honda Repsol com o irmão multi-titulado, Alex já se revelou rápido, mas com o próprio, vindo de uma Moto2 com pouco mais de metade da potência, a reconhecer que ainda agora está a começar a entender a moto e como esta dever ser pilotada.

Juntamo-nos aos fãs de todo o mundo que lhe dão hoje os parabéns!