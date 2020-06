Giacomo Agostini, a lenda absoluta do MotoGP com 15 títulos mundiais repartidos pelas classes de 500, com 8, e os restantes nas 350, faz hoje 78 anos…

É uma bela idade, mas após 122 vitórias em Grande Prémio, principalmente pela MV mas também com Yamaha e Suzuki, o antigo campeão de Brescia, cuja história ainda há pouco destacámos aqui, ainda está aí para as curvas, como mostrou quando esteve em Portugal, no evento de clássicas de competição do Estoril Classics ainda há pouco tempo, bem disposto e disponível para uma foto ou palavra com todos que dele se quiseram aproximar.

Por nós, grande abraço de parabéns e que cumpra muitos mais!