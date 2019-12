MotoGP, 2020: Os passatempos dos pilotos Mesmo nas férias, os pilotos escolhem atividades de ação desporto MotoSport desporto/motogp-2020-os-passatempos-dos-pilotos_5df500aaccaad8798e808d96





Aproveitando o defeso, e pelo meio de uns merecidos dias de descanso, os pilotos da MotoGP tem vindo a entregar-se a uma variedade de atividades, partilhando um pouco pelas redes sociais o que têm feito: Assim, Rossi, fresco de experimentar o Mercedes Formula 1 de Lewis Hamilton em Valencia, participa este fim-de-semana nas 12 Horas do Golfo na Marina de Yas na categoria GT3 num Ferrari 488… ao lado do seu meio-irmão Luca Marini e do eterno amigo “Uccio” Salucci.

Jorge Lorenzo foi convidado de honra no dia do HRC “Thanks Day”, um ponto alto de convívio entre famosos de todas as modalidades e público no Japão.

Já Fábio Quartararo partilhou uma imagem ao lado de Neymar e outra a fazer corrida de fundo, enquanto o atlético Petrucci participou, por sua vez, de uma corrida de MX em Rivarolo, em Itália, perto de Mântua, no que foi acompanhado por Andrea Dovizioso e Alessio Chiodi.

Como noticiámos, o “nosso” Miguel Oliveira entregou-se a deveres mais institucionais, ao participar no décimo quarto encontro do Programa “Desportistas no Palácio de Belém” a convite do Presidente da República…