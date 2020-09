O desaparecido Campeão Inglês, que faleceu de cancro em Março de 2003, faria hoje 70 anos

Barry Sheene nasceu em Londres em 1950 neste dia e tornou-se campeão de Inglaterra na categoria de 125cc com apenas 20 anos, acabando em segundo lugar no Campeonato do Mundo na mesma classe nesse ano, após várias batalhas com o grande Angel Nieto.

Em 1975, ficou famoso quando um impressionante acidente em Daytona ameaçou a sua carreira e apesar de numerosas fraturas, passadas sete semanas estava de novo a correr.

Sheene (esq) com Merkel e Schwantz em Donington, 1986

Em 1976 venceu cinco Grandes Prémios na classe de 500cc, alcançando o título de Campeão do Mundo na categoria, feito que repetiu no ano seguinte, desta vez com seis vitórias.

Após a época de 1979, Barry Sheene deixa a Suzuki, e constituiu uma equipa privada Yamaha, tendo-se passados dois anos, em 1984.

Fumador inveterado, recusou tratamento convencional quando foi diagnosticado com cancro do pulmão, acabando por falecer na sua residência adoptiva na Austrália, onde tinha multiplicado a sua fortuna…