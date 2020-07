Para comemorar o Dia da Yamaha, no passado dia 1 de Julho, que assinalou o 65º Aniversário da Yamaha Motor, alguns dos pilotos e desportistas mais icónicos da marca partilharam as suas memórias favoritas, fosse de uma temporada vencedora do título, ou um evento particular que permanece nas suas recordações.

#MyYamahaStory viu 11 atletas da Yamaha partilharem o seu momento mais memorável com a Yamaha, antecedendo o seu 65º aniversário.

Na velocidade, Valentino Rossi recordou a sua primeira vitória épica em corrida com a Yamaha no Grande Prémio da África do Sul de 2004, enquanto o tricampeão mundial de 500cc Kenny Roberts, o compatriota Wayne Rainey, o piloto de motociclismo mais bem-sucedido de todos os tempos, Giacomo Agostini, e o campeão mundial de Superbike Ben Spies, falaram sobre os seus sucessos com a Yamaha.

Do motocross, o 10 vezes campeão do mundo, Stefan Everts, lembrou-se da incrível tripla vitória de Grande Prémio em Ernée, em 2003, um feito que só o belga pode reivindicar. Hakan Andersson, o primeiro campeão de motocross da Yamaha, Bob Moore, vencedor do título de 125cc, e a futura estrela Freddie Bartlett também partilharam os seus momentos de Kando.

Noutras modalidades, ‘Monsieur Dakar’ Stéphane Peterhansel recorda as suas primeiras vitórias no Rali Dakar na década de 1990 com a Yamaha, e a lenda do surf Garret McNamara olha para a “onda perfeita” de ‘Tubarão’ no Havai.

Em 1955, Genichi Kawakami estabeleceu a Yamaha Motor Co. Ltd. e as corridas fazem parte do DNA do fabricante desde o início. Dos campeonatos nacionais no Japão, à etapa mundial de Grande Prémio em MX ou em corridas de velocidade a marca é hoje sinónimo de sucesso nas pistas de corrida.