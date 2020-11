Ontem demos início a uma série de artigos sobre os 10 factos mais marcantes da época de 2020, na nossa opinião

Começámos pela chegada em grande das equipas independentes, mas ao longo dos próximos dias iremos considerar o estranho começo de época com o Qatar cancelado só para a MotoGP e imensas corridas alteradas ou canceladas.

Cobriremos a queda de Marc Márquez e o seu afastamento, decerto um dos eventos mais marcantes da temporada, senão mesmo o mais marcante.

Cobriremos o começo em grande da Yamaha com as duas vitórias seguidas de Quartararo, e as três de Morbidelli, mas também os azares de Rossi.

Aludiremos ao grave incidente – e acidente – entre Zarco e Morbidelli, que pôs em causa a segurança dos circuitos.

Falaremos da primeira vitória e chegada da KTM à ribalta com Brad Binder.

Falaremos do escândalo da desclassificação das Yamaha por ilegalidades no motor com as suas válvulas.

Não poderíamos deixar de cobrir em detalhe as duas espectaculares vitórias de Miguel Oliveira e da Tech3, tão diferentes em carácter.

Cobriremos o regresso da MotoGP a Portugal com tanto sucesso, e finalmente, claro, a primeira vitória e título de Joan Mir na Suzuki. Fiquem atentos!