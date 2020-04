MotoGP 2020: OPINIÃO DE SHINICHI SAHARA da SUZUKI No seu blog de MotoGP, o director da Suzuki desabafa desporto MotoSport desporto/motogp-2020-opiniao-de-shinichi-sahara-da_5e9713e8699aa86ca50cd638





Shinichi Sahara, diretor de projetos da Team Suzuki Ecstar, revela os seus sentimentos durante este período difícil a partir de Hamamatsu, sede da Suzuki, e abre-se sobre a suspensão do desenvolvimento e dos planos para 2020, acrescentando: “Espero que voltemos ao paddock em breve com todos os amigos”.

“Bem, a verdade é que nenhum de nós está a viver os nossos melhores dias neste momento e a crise Covid-19 está a atingir o mundo sem dar descanso. É difícil aceitar tudo; ninguém esperava uma pandemia tão grande e com uma propagação tão rápida. Portanto agora é a hora de todos nós lutarmos, não na pista como estamos habituados, mas numa área completamente diferente das nossas vidas.”

“É tempo de nos unirmos, mostrarmos solidariedade com aqueles que mais sofrem, de se manterem pacientes, e superarmos este surto da melhor forma possível, mantendo-nos seguros e saudáveis. Espero que voltemos ao paddock em breve, vendo os nossos amigos e colegas, competindo novamente, e sentindo todas as emoções que as corridas de moto nos nos dão!”

“No Japão, a situação parece um pouco menos delicada do que noutros países, mas a decisão foi tomada de adiar os Jogos Olímpicos de Tóquio até 2021, e a declaração de emergência para algumas áreas que o governo anunciou deixou as pessoas mais perturbadas e nervosas no nosso país nos dias de hoje. Mas aqui em Hamamatsu, onde fica a fábrica, felizmente não há um elevado número de infeções. No entanto, estamos muito conscientes de que temos de ter cuidado com este vírus; Vimos os danos tristes que pode causar.”