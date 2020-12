Uma das coisas que marcou a época de MotoGP de 2020 foi a inédita situação de ter havido nove vencedores ao longo do ano Miguel Oliveira averbou um vitória emocional para a KTM em casa

Com o Qatar a não receber as MotoGP devido à pandemia do Covid19, o começo da época da classe rainha remeteu para Jerez em Julho, já muito tarde.

Logo no princípio, Quartararo estreou-se com a primeira vitória que lhe escapara por tão pouco em 2019.

Perante a ausência de Marc Márquez, o piloto francês ganhou em glória, e logo repetiu na segunda corrida de Jerez, liderando a fase inicial do Campeonato.

Nisto das vitórias de estreia foi seguido, ainda por cima por um rookie apenas na sua terceira corrida de Moto GP e a segunda que acabava, Brad Binder, que assim sagrou-se o segundo vencedor do ano.

A seguir na Áustria, ninguém ficou admirado de ver Andrea Dovizioso ganhar, em vista da força do binómio do italiano com a Ducati em anos anteriores, mas já uma semana depois, a surpresa foi total com a primeira vitória de Miguel Oliveira, que aproveitando-se da distração de Miller e Espargaró, envolvidos em luta, averbou um vitória emocional para a KTM em casa.

Seguiu-se San Marino e Franco Morbidelli, que arrancou à frente e resistiu aos ataques de Valentino Rossi estreava-se também ele nas vitórias: Era o terceiro estreante e o quinto diferente vencedor em meia dúzia de corridas, dando o mote para uma época estranha, mas rica em emoção e competição.

A seguir Viñales finalmente concretizou quando venceu na segunda visita a Misano, tornando-se o sexto vencedor em 2020.

A chuva de Le Mans revelou um novo vencedor quando Danilo Petrucci surpreendeu ao impor-se na brutal Ducati nas condições muito difíceis, e finalmente, seguiu-se Alex Rins que deu a primeira vitória de 2020 à Suzuki, a que seguiria ainda por cima a primeira vitória de Rins que levaria também o título por antecipação.

Finalmente em Portimão, como agora todo o Portugal sabe, Miguel Oliveira venceria pela segunda vez na época, acabando com chave de ouro uma epopeia que se tornará lenda em anos vindouros na história do MotoGP.

A notar em 2020:

1ª vitória de Quartararo

1ª vitória de Brad Binder

1ª vitória da KTM

1ª vitória de Miguel Oliveira

1ª vitória de Franco Morbidelli

1ª vitória, pole e VMR de Oliveira em Portimão