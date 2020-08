Miguel Oliveira quer lutar à frente no segundo fim de semana em Spielberg depois da desilusão do passado fim-de-semana, quando mais uma vez uma colisão com um colega de marca KTM o afastou de um bom resultado.

Na altura, depois do acidente com Pol Espargaró, um irado Miguel Oliveira regressou à boxe furioso e ainda deu uns pontapés esquerda e direita antes de se acalmar.

É que para Oliveira, foi o terceiro incidente envolvendo um companheiro de marca KTM, o segundo numa questão de semanas.

Como explicou na altura o português: “O Pol foi muito, muito largo na Curva 4 e eu estava muito perto dele. E quando vejo um buraco tão grande, como piloto, penso logo em ultrapassar. Quando o Pol regressou à trajectória, eu estava por dentro dele e claro que não me viu. Já falámos e analisámos os dados. Tocámo-nos um ao outro, depois a roda dianteira escapou-me.”

A dupla da Península Ibérica já fez as pazes, e Oliveira quer esquecer o incidente e olhar para a frente. Para já, ele e Espargaró têm de reunir com a direção de corrida e fazer uma declaração sobre o incidente.

Depois de ter sido eliminado por Brad Binder em Jerez, Oliveira foi agora ultrapassado no 14º na classificação geral, justamente quando a sua moto começa a mostrar potencial. Longe de desistir, Miguel quer esquecer a desilusão da semana anterior: “Estou ansioso pela corrida. Estou a olhar para o futuro e só quero terminar a corrida e marcar uma pontuação decente para terminar estas três corridas consecutivas positivamente.”

Quanto ao seu colega de equipa Iker Lecuona, terminou o Grande Prémio no Red Bull Ring com um positivo. O estreante de 20 anos terminou com um forte 9º e marcou pontos pela primeira vez esta temporada. Olhando para o GP da Estíria, diz: “Só queremos continuar o segundo fim de semana na Áustria, como começámos pela primeira vez. Crescemos ao longo dos três dias e melhorámos, essa é provavelmente a visão mais importante.”