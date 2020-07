Sigam todas as novidades do paddock de Jerez a partir de agora

Depois da última saída a bordo de uma máquina de MotoGP no dia 24 de Fevereiro, no Qatar, para a maior parte do plantel da classe rainha, o Teste de Jerez de amanhã quarta-feira será absolutamente fulcral, com os pilotos a tentarem aclimatar-se outra vez com as suas máquinas antes do Campeonato do Mundo de 2020 começar.

Há algumas coisas fundamentais para manter debaixo de olho antes do início da temporada. Mais notavelmente, a condição de Andrea Dovizioso, da Ducati Team. Quarta-feira será a primeira oportunidade do italiano voltar a andar depois de partir a clavícula e ter sido operado após uma queda numa corrida de MX há duas semanas.

Quantas voltas irá fazer? Como será o seu ritmo? Amanhã saberemos da condição do três-vezes vice-Campeão de MotoGP pela primeira vez desde o acidente.

Além disso, a Honda parece ter conseguido resolver os problemas que assolaram a sua pré-temporada. Depois de, aparentemente, ter encontrado um avanço ao reverter para o pacote aerodinâmico de 2019 no último dia da Prova do Qatar, como é que o pacote não testado de 2020 se vai apresentar num circuito com características totalmente diferentes do Qatar? Quarta-feira será a nossa primeira indicação se a Honda Repsol e Marc Márquez estão em apuros antes da temporada de 2020.

No entanto, quarta-feira também servirá como a grande oportunidade para Alex Márquez (Honda Repsol) voltar a dar a volta a uma moto de MotoGP, tornando-se o último rookie a conseguir fazer algumas voltas.

Para a Yamaha e a Suzuki, será que podem converter o ritmo mostrado na Malásia e no Qatar no início da temporada? Depois de uma paragem tão longa, será que as fábricas japonesas conseguiram manter a pequena vantagem que pareciam ter antes da época, em Fevereiro, ou os seus rivais mais próximos tiveram oportunidade de colmatar a lacuna?

Para Maverick Viñales e Valentino Rossi (Yamaha Monster Energy), Fabio Quartararo e Franco Morbidelli (Yamaha Petronas SRT), além de Alex Rins e Joan Mir (Suzuki Ecstar), será vital que comecem em alta em 2020, com Márquez e Dovizioso potencialmente em desvantagem, embora por razões diferentes.

A KTM e a Aprilia fizeram progressos consideráveis antes da temporada de 2020 e agora estão em melhor posição, sendo as únicas três equipas a terem feito quilometragem considerável nas suas máquinas antes da abertura da temporada.

A KTM Red Bull Factory Racing fez um teste de dois dias no Red Bull Ring antes de se juntar à KTM Red Bull Tech 3 e Aprilia Racing Team Gresini em Misano para um teste de três dias, onde Miguel Oliveira foi o mais rápido; Qual será a vantagem para os fabricantes austríaco e italiano?

Moto2 e Moto3 também têm a primeira oportunidade de andar depois da paragem forçada pelo coronavírus, e não deixaremos de seguir tudo de perto para vos manter informados.