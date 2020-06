Os pilotos dividem-se em duas categorias distintas: os que já caíram e os que ainda vão cair. Isto pode parecer simplista, mas é a pura verdade. Uma moto de competição é um belo veículo que dá adrenalina aos montes, mas tem uma tendência natural para cair em virtude de ter apenas duas rodas.

No MotoGP, esta característica natural é ainda mais acentuada quando os pilotos tentam exceder os limites de forma a aproveitar ao máximo o desempenho das suas motas até ao milésimo. Sempre que um piloto cai, os gestores olham para eles com apreensão pelo seu estado físico, mas também calculam as dezenas de milhares de euros que gastam em peças danificadas.

Os pilotos de todas as categorias sabem-no perfeitamente bem. Não falamos do passeio de domingo que vai exibir a sua moto reluzente em frente ao café da aldeia. Falamos daqueles que pretendem completar uma volta perfeita, atingindo o seu limite e o da sua moto.

Para se conseguir chegar ao limite é preciso conhecê-lo, o que muitas vezes significa ter de o ultrapassar e cair. Quando isso acontece, vamos colocar-nos no lugar do grupo de mecânicos e fazer as perguntas certas. As carenagens ficaram muito danificadas? Qual é a condição das rodas? O tanque está estragado? Muitas vezes, um piloto caído faz estas mesmas perguntas antes de se aperceber se foi mais ou menos ferido durante o acidente.

Os pilotos profissionais não precisam de fazer estas perguntas, especialmente se competem numa categoria em que uma queda faz parte do orçamento da equipa, como no MotoGP. No entanto, dentro da equipa, há sempre quem pense quanto as despesas aumentam durante um fim de semana de corrida quando a mota salta pelo cascalho e precisa de ser reparada o mais rapidamente possível.

Alguns pilotos têm fama de cair mais do que outros

Em geral, estamos a falar de uma soma impressionante, especialmente se a queda ocorreu a alta velocidade e a moto em questão se desintegra em mil pedaços antes de parar na gravilha, inerte.

Christophe Bourguigon é o técnico que cuida das motos de Cal Crutchlow dentro da equipa LCR. O veículo do britânico é uma Honda RCV de fábrica, com as mesmas especificações técnicas e desenvolvimentos tecnológicos que a utilizada por Marc Márquez. Com as mesmas vantagens, quando funciona, e desvantagens, quando a mota é mais difícil de pilotar, como vimos nos últimos testes no Qatar. Cal Crutchlow é conhecido por ser forte, mas também, talvez mais importante, por dizer as coisas como elas são. A relação difícil que teve com a versão de 2019 da RCV não facilitou as coisas.

Os homens da Suzuki caem bastante

Bourguignon explicou em detalhe quanto uma queda de Cal pode custar à equipa e que há uma ligação entre os tempos por volta e o número de quedas. “Alugamos estas motos, mas os custos de desenvolvimento e os dos engenheiros da HRC que nos seguem estão incluídos no preço. No total, estamos a falar de cerca de 2 milhões de euros para as duas motos do Cal. No entanto, temos técnicos da HRC a seguirem-nos em todas as corridas, e isso faz parte do pacote completo. É verdade que é uma soma elevada, mas há muitos recursos humanos envolvidos.”

Depois de clarificarmos os números de que estamos a falar em geral, podemos passar à avaliação do custo de uma única queda. Pode ser simples ou muito elevado, dependendo dos componentes danificados que exigirão substituição ou reparação após o acidente.

“Uma queda com um protótipo de MotoGP pode custar entre 15.000 e 100.000 euros. Um acidente de 2.000 euros simplesmente não existe. Se tivermos sorte depois de uma queda, tudo o que temos que fazer é mudar algumas peças que temos em stock e seguir em frente. Mas um acidente grave, ou mesmo uma série de pequenas quedas consecutivas, pode imediatamente causar mais problemas. Por exemplo, só temos 5 tanques de combustível em stock. O mesmo se aplica às tubagens ou radiadores. É preciso distribuir este stock de peças durante o fim de semana, incluindo treinos e corridas. Várias quedas graves podem ocorrer num fim de semana e, quando isso acontece, podem causar vários problemas. Se eu encomendar uma peçl à HRC, há prazos de produção e entrega que podem ir até 5 ou 6 semanas.”

Miguel Oliveira tem fama de cair muito pouco, mas mesmo assim…

Pela mesma dinâmica, a própria moto de MotoGP não ajuda. Na verdade, estes protótipos são muito rápidos, mas também relativamente pesados. Alguns acidentes podem tornar-se pesadelos.

“Estas motos são pesadas e muito rápidas, por isso pequenas quedas nunca ocorrem. Se o piloto perder a frente, pelo menos danificará as carenagens, um dos lados do guiador e muitas outras peças de carbono. A maioria destas pode ser reparada e reutilizada, mas quando se destrói o quadro e o garfo, como aconteceu connosco na Austrália em 2018, a situação muda. Estas são peças com custos quase inestimáveis.”

Enumerar os custos de um acidente dá uma ideia do tipo de pesadelo que pode ser para um manager ter um condutor propenso a acidentes na equipa. No ano passado, Marc Márquez, Cal Crutchlow ou Johann Zarco privaram alguns gerentes do seu sono. Quanto a Casey Stoner, na altura tinha a alcunha no paddock de “Rolling Stoner”, porque passava o tempo a rolar na gravilha.

“Um conjunto de discos de travão de carbono custa cerca de 10.000 euros e cada vez que a moto acaba na gravilha, pode arruinar os discos. Não se pode enviar um piloto para a pista numa moto que ultrapassa facilmente os 300 km/h com travões em que ele não confia, por isso mudamo-los sempre. Se falarmos de círculos de tubos de magnésio, um conjunto custa cerca de 4.000 euros. Como os pneus Michelin são delicados e desprotegidos, somos muitas vezes obrigados a mudá-los, mesmo depois de pequenas quedas.”

Até Valentino Rossi tem o seu quinhão de acidentes

Há também outras coisas que podem facilmente aumentar os custos e dar dores de cabeça aos gestores de equipas.

“Depende muito do fornecedor, mas uma peça como um radiador pode custar cerca de 10.000 euros. Depois, na parte da frente da moto encontramos componentes eletrónicos, como a instrumentação da 2D, que por si só custa 2.500 euros. Há também o ECU e cada protótipo está cheio de sensores, aqui estamos a falar de somas entre 1.000 e 15.000 euros. Não há uma única peça electrónica que custe menos de 1.000 euros.”

Mas não há apenas componentes frágeis numa MotoGP. Há também elementos que podem resistir a enormes impactos sem problemas e que podem ser usados muito tempo antes de serem substituídos.

“Como as pinças dos travões, algo que mudamos muito raramente, assim como o motor. Apesar de termos um número limitado de motores numa temporada, tanto quanto me lembro, nunca substitui um motor devido a uma queda. Claro que também está bem protegido! Mesmo depois de um acidente grave em que tivemos de mudar 90% das peças da moto, o motor ainda estava intacto.”

Por outro lado, as quedas são eventos inesperados que aumentam a carga de trabalho dos mecânicos. Eles estão habituados e são capazes de reconstruir uma moto de raiz em poucas horas, mas fazê-lo sob pressão numa boxe de MotoGP num circuito é obviamente diferente de fazê-lo na fábrica, onde a pressão é menor.

“De fora parece tão simples como tomar um café. Conhecem perfeitamente a moto. A Honda é conhecida por ser muito bem pensada para quem trabalham nela. Sei que os outros protótipos, especialmente os europeus, são um pouco mais complicados em termos de manutenção. Pode-se facilmente mudar um motor em uma hora e meia. Se perguntares ao teu mecânico de casa, ele vai perguntar se estás a gozar. Mas estes tipos trabalham exclusivamente nestas motos de manhã à noite, de Janeiro a final de Novembro…”