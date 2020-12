Ao pretender ilibar-se com uma análise independente às suas válvulas, a Yamaha enterrou-se ainda mais A Yamaha mentiu à MSMA e fez declarações enganadoras à comunicação social



Em todo o caso, o instituto independente de testes da Universidade de Pádua, a que a Yamaha tinha recorrido para provar que as suas válvulas eram idênticas, revelou que a superfície das válvulas não homologadas era até 50% mais suave do que as válvulas do motor homologado.

Foram também notadas algumas diferenças na composição de titânio-alumínio, ou seja, o idêntico era afinal diferente…

Os regulamentos do MotoGP não proíbem que certos componentes do motor sejam produzidos por diferentes fabricantes, mas devem ser idênticos e cumprir a especificação homologada.

No caso das diferentes válvulas Yamaha, existiam até diferenças visíveis a olho nu – nas cores, na superfície, na geometria. A marca admitiu então que a geometria foi alterada cinco graus.



“Se a geometria mudou de um fabricante para o outro, então o novo fabricante recebeu um desenho diferente por onde trabalhar”, afirma um técnico rival.

É completamente incompreensível a razão pela qual a Yamaha continuou a afirmar, após o escândalo em Valência, que as válvulas eram de diferentes fabricantes, mas absolutamente idênticas.

Um “design idêntico” também foi mencionado num comunicado de imprensa. Isto não era verdade, caso contrário o painel de comissários da MotoGP para o primeiro GP de Jerez não teria retirado os pontos no Campeonato do Mundo de Marcas e Equipas.

No entanto, a Yamaha admitiu posteriormente em Valência que as válvulas utilizadas no primeiro Grande Prémio eram “significativamente mais suaves” do que as homologadas.

Por conseguinte, a Yamaha mentiu à MSMA e fez declarações enganadoras à comunicação social.

Foi igualmente alegado que os motores selados em Jerez a 19 de Julho com as válvulas “defeituosas” nunca mais tinham sido utilizados. Mas foi possível provar que Viñales tinha andado com um deles novamente em Spielberg, porque se estava a tornar claro que ele não iria ultrapassar a temporada com os cinco motores.

Alguns engenheiros da Yamaha tinham de saber que o motor M1 homologado tinha válvulas diferentes dos motores selados no GP de Espanha e que não eram idênticos.

A reacção pública da Yamaha a esta farsa, que se tornou escandalosa devido aos encobrimentos, foi ainda mais hesitante.

Segundo eles, a disparidade era devida a “um mal-entendido com a interpretação das regras na Yamaha Japão” e o desempenho das válvulas era “claramente idêntico”.

O que também não é verdade, senão nem faria sentido trocar umas pelas outras.

O facto é que as novas, mais macias e ilegais, avariaram, por isso a Yamaha queria trocá-las pelas homologadas.

No entanto, a Yamaha nunca admitiu a culpa, embora as penalizações com as deduções de pontos para o Campeonato do Mundo de Marcas e Equipas fossem aceites sem protesto, apesar de terem levado à derrota no prestigiado Campeonato do Mundo de Construtores, que a Yamaha liderava com boa vantagem graças ao seu número superior de vitórias.