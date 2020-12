A Aprilia revelou a nova GP-RS, rodando em testes em Jerez antes da chuva impedir a continuação do ensaio a marca testou dois quadros diferentes e um braço oscilante em carbono

Sendo a marca com mais fracos resultados, portanto a única ainda com concessões, a Aprilia não perdeu tempo em preparar a época vindoura e, aproveitando ter de regressar de Portugal, esteve em pista em Jerez recentemente já a testar a moto de 2021.

Aparentemente os engenheiros da companhia de Noale trabalharam primeiro no, com atualizações ao grupo térmico e escape.

Segundo o ouvido, o barulho do V4 é bastante diferente, fazendo pensar que pode ter sido alterada a ordem de disparo, a menos que seja apenas devido ao novo escape.

Em opção a marca testou também dois quadros diferentes e um braço oscilante em carbono, que já tem vindo a ser desenvolvido há algum tempo e que vai provavelmente ser usado na próxima época.

Primeiro foi Bradley Smith a ter um contacto com as duas motos e depois, da parte da tarde do teste, Aleix Espargaró fez uma comparação direta entre moto atual e a de 2021.

Lorenzo Savadori e Bradley Smith também voltaram à pista com o modelos dos dois anos, mas depois a chuva veio atrapalhar a continuação de teste. Os tempos em que os vários pilotos rodaram não são conhecidos.