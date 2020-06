O piloto de MotoGP Takaaki Nakagami dominou uma Honda CBR 1000 RR-R no Twin Ring Motegi, o modelo com que Álvaro Bautista e Leon Haslam competem no Campeonato do Mundo de Superbike. Os pilotos japoneses não marcam presença no Campeonato, pelo menos até 2021.

As imagens do treino apareceram no canal de Twitter de Takaaki Nakagami relativamente rapidamente depois dos japoneses da Honda LCR terem enviado uma imagem mistério. Apenas se via uma moto numa boxe e Nakagami perguntou aos fãs onde estaria para o seu teste.

Muitos dos seus adeptos reconheceram-no imediatamente e responderam: era o Twin Ring Motegi, perto da cidade natal de Chiba do piloto do Campeonato do Mundo. Nakagami preparava-se para o início da temporada a 19 de Julho, em Jerez.

No entanto, ele não estava na sua moto de corrida própria, mas numa Honda CBR 1000 RR-R, idêntica às que Álvaro Bautista e Leon Haslam usam normalmente no Campeonato Mundial de Superbike.

Para Nakagami, que ganhou o título na classe de 125cc em 2006, trata-se de encontrar o seu ritmo o mais rápido possível. Sem contrato ainda para a temporada de 2021, o piloto de 28 anos, único japonês na MotoGP, terá de apresentar resultados decentes para garantir um lugar no principal escalão da modalidade para além desta temporada.

Ao mesmo tempo, o piloto japonês anunciou a sua nova réplica Arai, com um esquema de cores alterado para esta temporada. O novo design, muito colorido, combina o trevo de quatro folhas estilizado com um mosaico de cores brilhantes a lembrar pétalas ou pequenas pedras preciosas…