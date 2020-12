Os adeptos indonésios estão a olhar para o Circuito Internacional Mandalika para um possível retorno do MotoGP em 2021. “Estamos muito entusiasmados por regressar o mais rápido possível!” – Carmelo Ezpeleta, Dorna

Depois de uma ausência de 23 anos da Indonésia, as incríveis máquinas de MotoGP procuram regressar à bela ilha de Lombok, no oeste de Nusa Tenggara.

Ricky Baheramsjah, CEO da Promotora do GP da Indonésia, partilha a sua emoção com o povo indonésio nas notícias sobre o Calendário Provisório para 2021.

Posicionado como um dos locais de reserva de um Grande Prémio significa que o calendário do GP da Indonésia depende principalmente da fase final da pista, bem como de esta ser submetida com sucesso a Homologação e Testes.

Mais criticamente, devido à atual situação de pandemia global que causa desafios imprevistos, o “Calendário Provisório” pode ainda sofrer alterações.

Para que estas potenciais mudanças sejam apuradas para um fim de semana em 2021, a Dorna só pode decidir mais tarde.

A MGPA explica que o termo “Reserve GP Venue or Date” pode ser novo para os fãs locais, onde a Indonésia no Calendário Provisório se situa ao lado de Portugal e da Rússia; no entanto, é comum que pistas que ainda estão em construção estejam nesta posição.

A intenção de Dorna e MGPA correrem na Indonésia em 2021 é certamente real. Além disso, a MGPA explica que o impacto que a pandemia global terá na segurança geral e nas viagens, especialmente no próximo ano, ainda não é claro e que o mundo precisa de um pouco mais de tempo para ultrapassar isso.

Uma vez que a situação se torne mais clara no início de 2021, uma data de fim de semana pode ser acordada com a Dorna, sujeito às condições mencionadas.

Carmelo Ezpeleta, CEO da Dorna, sublinha que a Indonésia é um mercado importante para o Grande Prémio e o apoio ao evento é forte:

“Passaram-se 23 anos desde que tivemos o último Grande Prémio na Indonésia e estamos muito entusiasmados por regressar o mais rápido possível. Temos vindo a trabalhar com a equipa da MGPA nos últimos 4 anos, eles têm a nossa confiança e o projeto conta com o apoio do Presidente da Indonésia que recebemos em Março de 2019 no seu Palácio em Bogor.”