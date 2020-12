O vice-campeão de MotoGP de 2020 está a conduzir um Hyundai i20 R5 no Rallye de Monza WRC, na sua primeira corrida de ralis competitivos “Uma oportunidade incrível para estar entre os melhores pilotos do mundo!”

Franco Morbidelli, da Yamaha Petronas SRT, trocou as duas rodas por quatro esta semana, pois o italiano está a participar na final do Campeonato do Mundo de Ralies da FIA no Rally de Monza, entre os dias 3 e 6 de Dezembro.

O triplo vencedor e vice-campeão em 2020 está a conduzir um Hyundai i20 R5 no encontro de asfalto como parte do Hyundai Rally Team, ao lado do compatriota Umberto Scandola, que já conduziu o WRC 3 esta temporada.

“Estou elétrico com a hipótese de participar numa verdadeira ronda do Campeonato do Mundo de Ralis”, disse Morbidelli. “Esta vai ser uma oportunidade incrível para estar entre os melhores pilotos do mundo e competir num desporto diferente.”

“Isto vai ser divertido, embora tenha de aprender rapidamente muitos detalhes e não vai ser fácil adaptar-me a duas rodas a mais em tão pouco tempo. Estas são oportunidades que acontecem algumas vezes ao longo da vida. Fiz um curso com o Umberto Scandola para chegar ao primeiro teste o mais pronto possível.”

“É ótimo estar aqui. Tive esta oportunidade e depois de conduzir o carro, estou a sentir-me mais confiante passo a passo, mas até agora está a correr bem.”