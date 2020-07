A Yamaha Petronas Sepang Racing Team anunciou que Franco Morbidelli fica na formação para as temporadas de MotoGP de 2021 e 2022. O piloto italiano, que foi rookie do ano de MotoGP em 2018, juntou-se à Yamaha Petronas SRT em 2019 para a estreia da equipa no MotoGP.

O ano viu Morbidelli fazer quatro partidas da primeira linha da grelha, e conquistar sete top-6 a bordo da sua Yamaha YZR-M1. Além disso, Franco foi também vital para ajudar a garantir a honra de melhor Equipa Independente de 2019 para a Yamaha Petronas SRT, terminando em 10º lugar no campeonato de pilotos com 115 pontos em seu nome.

Depois de ter sido confirmado no início de 2020 que Fabio Quartararo se iria juntar à equipa oficial da fábrica da Yamaha, resta agora saber quem será o parceiro de Morbidelli nas cores da Petronas Yamaha em 2021, já que Razlan Razali, diretor da equipa, negou que já houvesse acordo com Valentino Rossi.

Franco Morbidelli comentou: “Estou muito contente por renovar com a Yamaha Petronas Sepang Racing Team, pois tivemos uma temporada tão boa juntos no ano passado, trabalhando com um grande impulso para alcançar o sucesso. Acho que é importante para mim continuar com a mesma equipa, moto e ambiente para seguir em frente, pois é ótimo trabalhar com eles. Trabalhamos todos bem juntos e é muito divertido trabalhar com toda a equipa da Petronas SRT.”

“Quero agradecer-lhes por esta oportunidade que me estão a dar, pois é uma honra pilotar por eles. Trabalharei arduamente para lhes dar ainda mais e ainda melhores resultados do que conseguimos no nosso primeiro ano juntos. Estou ansioso por voltar a correr para mostrar o nosso potencial e estou tão feliz por ter a oportunidade de continuar a fazer o que gosto de fazer com uma equipa que adoro.”

Razlan Razali, Diretor da Yamaha Petronas SRT, disse por sua vez: “Temos o prazer de confirmar que o Franky vai continuar connosco no próximo ano. É um piloto extremamente talentoso e uma grande mais-valia para a equipa, pois procuramos melhorar o resultado da nossa época de estreia. O Franky esteve sempre nos nossos planos para o futuro, por isso é bom para nós e para ele poder confirmar que vai estar connosco em 2021 e 2022.”