Depois do mais recente Grande Prémio de San Marino, Dovizioso descreveu na conferência de imprensa a sua nova posição como líder do campeonato com sentimentos mistos

“É um campeonato louco e a situação é louca… está tudo em aberto…

Ainda não houve uma única corrida em que me sentisse bem com a moto, e no entanto encontro-me à frente do campeonato.“

Um de 5 vencedores diferentes em seis corridas, com uma única vitória este ano, na primeira corrida na Áustria depois de um pódio inaugural em Jerez, Dovizioso estava a comentar como novo líder da tabela, por 6 pontos sobre Quartararo e acrescentou:

“É tão estranha esta situação e o campeonato está aberto a qualquer piloto…

Aparte isso, que, claro, é uma coisa positiva, ainda não tenho a melhor sensação com a minha moto para tirar o melhor dos pneus e estou a lutar a cada sessão com muitas dificuldades para melhorar essa sensação…”