“Sinto-me fantástico”, disse o piloto da Suzuki Ecstar

Uma ultrapassagem na última volta a Jack Miller, deu à estrela da Suzuki Ecstar o seu primeiro pódio na classe rainha.

Já vinha a fazer-se esperar há algum tempo, mas finalmente Joan Mir conseguiu arrecadar o seu primeiro pódio em MotoGP graças a uma brilhante exibição no Grande Prémio da Áustria.

A qualificação tem sido um problema para Mir e a Suzuki em 2020. Dois resultados em 10º e um 9º na República Checa dão a Mir, que sempre mostrou um grande ritmo de corrida, mais trabalho na tarde de domingo.

Uma colisão com Iker Lecuona (KTM Red Bull Tech3) em Brno foi a prova de que as atuações de sábado à tarde precisavam de ser melhores, para que o piloto no seu segundo ano pudesse estar no grupo principal desde o início.

E na Áustria, Mir entregou na Q2 para alinhar em sexto, ao lado dos favoritos Andrea Dovizioso da Ducati Team e Pol Espargaró da KTM Red Bull.

Surpreendentemente, o 6º de Mir foi apenas o seu segundo início na 2ª linha na classe rainha, com o seu 5º na grelha em Assen o ano passado como o seu melhor até agora.

Com a qualificação resolvida, Mir tinha uma hipótese muito realista de garantir um pódio, ou pelo menos lutar por isso. Tanto ele como Alex Rins foram os únicos pilotos capazes de levar a batalha a Dovizioso e Jack Miller (Ducati Pramac ) após o recomeço.

E com Rins a sair da contenda por queda, foi deixado ao campeão do mundo de Moto3 de 2017 ser o único num duelo Ducati x Suzuki. A saída superior da Desmosedici dificultou incrivelmente a passagem de Mir por Miller nos instantes finais, com o australiano a defender-se bem até à última.

Mas na última volta, na penúltima curva, Miller cometeu um erro. O piloto da Pramac Racing pensou que Mir estava mais perto dele e a linha defensiva da GP20 comprometeu a sua saída, permitindo que Mir passasse e levasse a bandeira em 2º.

“Sinto-me incrível! Foi difícil conseguir este primeiro pódio“, explicou Mir. “Como disse, de há algumas corridas para cá que temos a velocidade para ser mais rápidos e aqui finalmente conseguimos o resultado. Estou tão feliz, e também feliz pela equipa, tanto aqui como no Japão. Não posso pedir mais hoje!”

“Sinceramente, acho que se tivéssemos começado na primeira fila, se eu tivesse estado mais à frente, provavelmente teria tido algo mais, mas como sabem, lutar com a Ducati não é fácil aqui, mas de qualquer forma, estou muito feliz.”

Rins tem usado o novo dispositivo de arranque da Suzuki em Jerez e Brno, com Mir a experimentá-lo pela primeira vez este fim de semana. E o vencedor de 11 Grandes Prémios claramente gostou, sugerindo que as duas corridas de domingo foram as melhores da sua vida.

“Sim, em Brno Alex usei o dispositivo de arranque e vi que era super rápido e aqui também o usei e, sim, é incrível. Um bom arranque, o melhor da minha vida, com certeza. Usei-o em ambas as corridas, não só na primeira. Agora, se conseguirmos juntar tudo como hoje, seremos capazes de lutar em mais pistas com certeza.”

E a competitividade do GSX-RR 2020? Terminar a 1,3 segundos do agora tricampeão da Red Bull Ring, Dovizioso, é um resultado fenomenal, e prova de que a Suzuki tem um magnífico pacote esta temporada.

No GP da Áustria de 2019, Rins terminou a 8,6 segundos da vitória e nos dois anos anteriores, o líder Suzuki estava a 16,6 e a 20,1 segundos do ritmo. Terminar a apenas 1,3 segundos da vitória em torno de uma pista em que a Ducati tem um recorde de 100% de vitórias é um belo feito da fábrica de Hamamatsu e de Mir. E vão tentar fazer melhor em menos de uma semana no mesmo circuito.

“Quando o piso não está tão quente como em Jerez a moto funciona bem, em todas as pistas. Como eu disse, é difícil lutar com a Ducati aqui, eles são tão rápidos no sector 1 e 2, mas nós somos rápidos no sector 3 e 4. Com certeza, para nós, é mais difícil ultrapassar, e também as KTMs foram… Pol foi super rápido nas retas também, e lutar contra estes tipos com aqueles motores V4 foi difícil hoje. Mas a nossa moto é boa noutros pontos e acho que jogámos bem a nossa cartada”, rematou Mir.