O australiano assinou um contrato de um ano com a equipa de fábrica, com a opção de prolongar o contrato até 2022.

A Ducati Corse acaba de anunciar que Jack Miller será um dos dois pilotos oficiais da Ducati Team no Mundial de MotoGP de 2021. A empresa de Borgo Panigale e o piloto australiano de 25 anos chegaram a acordo para a próxima temporada com opção de prolongar o contrato também para 2022.

Depois de semanas de rumores que ligavam Miller a uma mudança para a equipa oficial da fábrica, a notícia foi finalmente anunciada, o que significa que Miller se torna o terceiro australiano depois de Troy Bayliss e a lenda do MotoGP Casey Stoner a andar no famoso vermelho da Ducati.

Miller, que se estreou no MotoGP em 2015 com apenas 20 anos, juntou-se à Ducati em 2018 com a Pramac Racing, a equipa apoiada pela fábrica do fabricante de Bolonha, e terminou a oitava temporada na classificação, tendo conseguido cinco pódios durante o ano.

Jack Miller: “Em primeiro lugar quero agradecer calorosamente a Paolo Campinoti, Francesco Guidotti e a toda a equipa da Pramac pelo grande apoio que recebi deles nos dois anos e meio juntos. É uma honra para mim poder continuar a minha carreira no MotoGP com o fabricante de Borgo Panigale e gostaria de agradecer a toda a direção da Ducati, Claudio, Gigi, Paolo e Davide, por ter confiado em mim e me dado esta incrível oportunidade. Estou ansioso para voltar a andar de moto este ano, e estou pronto para assumir plenamente a responsabilidade de ser um piloto oficial da Ducati em 2021.”.

Claudio Domenicali, CEO da Ducati Motor Holding: “Desde que chegou à Pramac, Jack tem crescido constantemente, provando-se um dos pilotos mais rápidos e talentosos do campeonato. Por isso, estamos felizes por ele ter concordado em andar na Desmosedici GP oficial da Equipa Ducati no próximo ano. Estamos convencidos de que Jack tem todas as habilidades certas para lutar continuamente pelas posições que importam, em todas as corridas, começando já esta temporada com a GP20 Desmosedici da Ducati Pramac, e dando mais um passo em frente no próximo ano graças ao apoio da Ducati Team.”