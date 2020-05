Miguel Oliveira esteve em direto no Instagram, e falou com a MotoGP, dizendo inicialmente que agora a situação em Portugal está a melhorar, com as pessoas já a irem às lojas e que o pior tinha passado.

Quanto ao confinamento, o piloto de Almada confessou que inicialmente fez as coisas habituais, arrumou a garagem , limpou a casa, aprendeu a cozinhar, mas depois de algum tempo, apesar das viagens constantes se tornarem maçadoras, já sentia a sua falta e até tinha saudades das conferências de imprensa!

O pior foi ter de se afastar dos avós, a quem é muito chegado, tendo todos cantado os parabéns a um deles recentemente do lado de fora da casa depois de entregar um bolo e presentes!

Também sentia falta de vestir o uniforme da KTM Tech 3, pelo que tinha posto camisa e boné para este direto, adiantando também que esteve para ir ao barbeiro, mas com o fim do confinamento, todos tiveram a mesma ideia e estava muita confusão.

Miguel no treino de MX

Entretanto, já tinha andado a treinar MotoCross, com 3 sessões de 30 minutos, confessando que, cada vez que está afastado das motos por um período mais alargado, tem receio de ter esquecido como andar rápido, mas assim que volta a pilotar, percebe que ainda consegue…

Como dicas para estar em casa, falou de passar tempo com a família, ler livros, cozinhar, ou aprender a cozinhar, exercitar-se e no geral, dormir mais do que seria aconselhável!

Também falou do muito que aprendeu nesta fase, como usar as conferencias em vídeo e uma série de habilidades novas…

Podem rever o direto em https://www.instagram.com/p/CANMLRHHzTj/