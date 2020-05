Miguel Oliveira, primeiro e único piloto português na MotoGP, está esta manhã em direto no Instagram da MotoGP, a falar da vida, dicas de cozinha, conselhos úteis de sobrevivência na crise do Covid 19 e as suas aspirações em geral, com a habitual boa disposição!

Não percam o chat com o piloto da KTM Red Bull Tech3, pelas 11:30 hora de Portugal, já a seguir!