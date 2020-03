MotoGP, 2020: Miguel Oliveira comenta o Qatar Miguel Oliveira comentou a situação com a MotoGP desporto MotoSport desporto/motogp-2020-miguel-oliveira-comenta-o-qatar_5e5d3e287958d61797c83bac





Miguel Oliveira comentou há momentos os acontecimentos que ontem levaram ao cancelamento da corrida de MotoGP no GP do Qatar quando disse:

“O Campeonato não começa da melhor forma, aparentemente não começa de todo! Cancelamentos no Qatar e na Tailândia, infelizmente devidos ao Coronavírus que está a atrasar não só calendários de competições mas também a fechar salões de automóveis, salões de motos, um pouco por todo o mundo, Campeonatos Europeus inclusive, de atletismo a semana passada, está a afetar mais do que aquilo que julgo que as organizações esperavam…”

“Obviamente que o cancelamento do GP do Qatar ,na véspera de viajar, é algo que me apanha de surpresa, como um balde de água fria, mas tudo é feito em nome da segurança e nesse aspecto, acho que é uma coisa que a nossa organização, a Dorna, tem sempre em consideração…”

“Agora há pouco a fazer, pronto, continuar a recuperar, recuperar ainda mais o ombro, aproveitar que não vou ter corridas para fazer um forcing na recuperação, mas é sem dúvida triste, ver o Campeonato começar só daqui a um mês, é como estudar para um exame e o exame ser cancelado!”

“Claro que concordo com a opção da Dorna, falei com o Hervé Poncharal já várias vezes, ainda ontem ao telefone, e a Dorna tem tentado tudo para levar as pessoas ao Qatar de modos diferentes, fretar aviões especialmente, mas neste momento é claro que tudo está a ser monitorizado, quem entra no país e quem sai, portanto o facto de os Italianos neste momento não poderem viajar para o Qatar é aquilo que impossibilita o acontecimento do Grande Prémio, porque mais de metade do paddock e composto por italianos…”

“Portanto, ou é feito com toda a gente ou não é feito com ninguém e isso é algo que a Dorna tem bem ciente, para já parece que o Texas vai ser o palco da estreia mas até lá tudo pode mudar por isso vamos esperar pelo melhor…”

“Eu neste momento estou aberto a tudo, porque até 4 dias atrás era possível viajar para o Qatar, aliás os mecânicos viajaram para os testes de Moto2 e Moto3 e 4 dias depois, isso já não é verdade, portanto é algo que está a mudar de dia para dia…”

“Os casos aumentam, as fronteiras fecham, existem cada vez mais medidas apertadas para assistir à não-propagação do vírus, portanto pode acontecer algo inesperado e como tal mantenho em aberto que o Campeonato não comece no Texas, se bem que a minha vontade era que começasse já este fim-de-semana!”