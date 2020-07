Antes de se dirigir a Jerez, onde a partir de hoje Quarta feira há dois dias de aclimatização às motos que a maioria dos pilotos não vêm há algum tempo, Miguel Oliveira teve algumas palavras sobre o início da época e até um conselho aos fãs:

“Estou muito feliz por poder voltar a competir finalmente, Jerez vai ser especial por vários motivos, primeiro é sempre especial porque é o Grande Prémio que eu tenho mais perto de casa, mais perto de Portugal, e obviamente por marcar o regresso à competição .”

“Jerez, já de si é um Grande Prémio disputado com algum calor mas nada que se compare com o calor que tem estado nos últimos dias, portanto vai ser tecnicamente e fisicamente muito exigente para todos.”

“Também vai ser um desafio para todos porque não vai haver imprensa bem espetadores, vamos todos ter de ter muita atenção às regras do distanciamento social para que tudo corra bem, com todo o trabalho que a Dorna está a fazer para garantir que se pode realizar um grande prémio em condições de segurança para as restantes provas da época.”

“Da nossa parte, claro que o objectivo é sempre garantir o melhor resultado possível, estamos confiantes para enfrentar este Grande Prémio, os testes de Misano ajudaram bastante porque já não vamos entrar no shakedown às cegas…”

“Temos uma ideia de onde estamos e a partir daí vai ser um fim de semana normal e podemos começar a pensar em estratégias e definir os nossos objectivos…”

“Em resumo, contente de poder voltar a competir e de ir ver toda a equipa e como sempre vou dar o meu melhor..”

“Já agora gostava de dar uma palavra a todos os fãs para agradecer a todos a dedicação com que têm enfrentado estes tempos, e aos que não vão poder estar presentes nas bancadas para nos apoiar, e de facto pedir-lhes que não tentem vir ao circuito ver através das grades, que não será permitido e vejam o GP em casa cumprindo as regras do distanciamento social!”