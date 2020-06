Antigo piloto da AMA, do Mundial de Resistência e MotoGP foi baleado com uma pressão de ar enquanto andava de bicicleta. Valeu-lhe o capacete que usava na altura.

O canadiano, há muito residente nos EUA, Miguel Duhamel fazia um treino de bicicleta quando um automobilista passou por si e disparou com uma arma de ar comprimido.

Miguel Duhamel, um dos filhos do grande Yvon Duhamel, com quem aliás se estreou internacionalmente no Bol d’Or em 1988, é um dos mais bem-sucedidos motociclistas do Canadá, o 4º piloto com mais vitórias em SBK AMA, e em 1992 passou pela MotoGP, acabando o ano 12º numa Yamaha. Na sua carreira, pilotou principalmente Honda, mas também Yamaha, Suzuki e Harley-Davidson.

Duhamel nos seus tempos na AMA

Agora, escapou à morte depois de um ataque a tiro quando fazia um treino de bicicleta nos arredores de Las Vegas, nos Estados Unidos.

As motivações do ataque, que aparentemente foi feito com uma pressão de ar, ainda estão por explicar. Ao canal Fox, Duhamel explicou que o autor do disparo estava num carro que circulava atrás de si.

“Aproximou-se de mim e ouvi o disparo. A minha cabeça começou imediatamente a doer, senti o disparo na minha cabeça. Por momentos pensei que pudesse não ser nada, mas depois comecei a ver o sangue”, disse.

Duhamel foi imediatamente socorrido e acabou por não sofrer ferimentos graves, graças ao capacete.

O canadiano, de 52 anos, é uma das referências do motociclismo norte-americano. Foi vencedor do campeonato americano de Superbikes, em 1995 e ao todo averbou 32 vitórias em Superbike nos EUA. Tem ainda no currículo cinco títulos no campeonato americano de Supersport, com 28 vitórias e sucessos na Fórmula Extreme.