O mundo inteiro interroga-se se Valentino Rossi estará na grelha de MotoGP depois de 2020. O team manager da Yamaha, Massimo Meregalli, acredita que o nove vezes campeão do mundo vai continuar e explica porquê.

Os fãs de Rossi certamente gostarão de ouvir isso: o Team Manager da Yamaha, tem a certeza de que o “Dottore” continuará a competir na classe rainha do Campeonato do Mundo no próximo ano, embora não para a equipa de fábrica japonesa.

A partir de 2021, esta será baseada em redor da jovem dupla Maverick Viñales e Fabio Quartararo. Rossi terá de competir, com o apoio da fábrica, mas transitando para a equipa Yamaha Petronas.

“Há muita especulação sobre o seu futuro, mas Valentino ainda não decidiu se quer continuar ou desistir”, explicou Meregalli e deixou bem claro: “No que diz respeito à tecnologia, ele pode obter a mesma moto de fábrica da Yamaha que usamos na equipa oficial.”

O italiano sabe que o nove vezes campeão do mundo é também uma mais-valia em termos de desenvolvimento das motos: “Como vimos no ano passado, é importante que todas as motos sejam iguais, porque isso permite-nos trabalhar mais rápido durante os fins de semana de corrida. Em seguida, poderemos comparar os dados dos pilotos e estou certo de que seremos capazes de aproveitar ao máximo a experiência do Valentino.”

Assim, espera-se que a superestrela de 41 anos não se retire depois de 2020. Meregalli acredita que Rossi vai continuar. “Conheço-o bem e acho que vai continuar, mas só ele sabe se o fará. Ele ainda sente o mesmo forte desejo de correr e assim que foi permitido, retomou o seu treino no rancho.”

“Ele também tentou ir à Áustria ao Red Bull Ring para dar umas voltas. Os quatro pilotos da Yamaha foram convidados, mas teriam de ser colocados em quarentena tanto em Itália como em Andorra no seu regresso, por isso não aproveitámos essa oportunidade”, acrescenta Meregalli, sublinhando: “A motivação de Valentino vem da sua paixão que continua em alta”.