Jorge Martin, estrela da KTM Red Bull Ajo em Moto2, está em “conversações muito avançadas” com a Ducati para um lugar no MotoGP de 2021 na Pramac Racing, de acordo com o seu manager Albert Valera.

Depois de pôr caneta no papel para um lugar na Ducati, no Team de fábrica no final da temporada, Jack Miller deixa um lugar vago na Pramac Racing e circulam rumores há algum tempo sobre quem será o parceiro de Francesco Bagnaia em 2021.

“É verdade que as conversações com a Ducati estão muito avançadas e estamos bem alinhados para podermos levar Jorge Martin ao MotoGP no próximo ano, esperamos poder assinar um acordo em breve”, confirmou Valera.

Para os pilotos de Moto2 que tentam entrar no MotoGP, o lugar na Pramac Racing é, sem dúvida, um dos melhores a que deitar as mãos.

A fábrica de Bolonha fornece à equipa máquinas da especificação mais recente e, em 2021, é mais do que provável que Bagnaia e o seu companheiro de equipa estejam nas GP21s, o mesmo que Miller e o seu companheiro de equipa que vão andar nas motos vermelhas.

Francesco Guidotti, Diretor de Equipa da Pramac, disse à MotoGP que o objetivo da equipa era manter Bagnaia para 2021, uma vez que o italiano pretende candidatar-se a uma moto de fábrica num futuro próximo.

“Para Pecco, acho que temos de lhe dar mais um ano para que ele possa ter mais confiança no MotoGP. Mesmo quando voltarmos a correr este ano vai ser muito estranho, por isso acho que ele merece ficar connosco”, disse o italiano.

Depois de ter sido lisonjeado pelo interesse da Ducati há algumas semanas e Guidotti reconhecer que seria “um milagre” se a Ducati contratasse Martin, entre o interesse da KTM e da Honda no Espanhol, parece agora que o Campeão do Mundo de Moto3 de 2018 está muito perto de tornar o seu sonho de subir à MotoGP realidade. Assim, mais uma peça do puzzle de MotoGP para 2021 parece estar prestes a ser confirmada.