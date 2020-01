MotoGP 2020: Márquez volta a treinar antes do teste de Sepang Marc Márquez testa o ombro em moto pela primeira vez desde a cirurgia, há dois meses. desporto MotoSport desporto/motogp-2020-marquez-volta-a-treinar-antes-do-_5e34564cecd62512786c5c58





Marc Márquez testou o ombro numa moto pela primeira vez desde a sua cirurgia, enquanto se prepara para os testes de MotoGP antes da temporada.

O atual campeão do mundo ainda está a recuperar de uma operação no ombro direito a que foi submetido em 27 de Novembro, imediatamente após os testes pós-temporada.

Márquez já admitiu que não estará totalmente em forma a tempo para o teste de Sepang nos dias 7 e 9 de Fevereiro, já que a sua recuperação demorou mais do que o inicialmente esperado.

Apesar da natureza menos agressiva da cirurgia, em comparação com uma operação semelhante que ele realizou no ombro esquerdo 12 meses antes, o trabalho nos nervos do ombro atrasou a sua reabilitação.

Dois meses e dois dias após a sua operação, Márquez voltou a andar de moto, numa pequena BEON 450, na pista de karting de Vendrell, na região sul de Barcelona. Vários pilotos de MotoGP usam a BEON 450 para treinar com o objetivo de replicar as exigências físicas e o estilo de pilotagem de uma máquina de MotoGP a uma fração do custo de operação.

“Depois de dois meses sem andar de moto, ontem voltei novamente para verificar a minha sensação com o ombro direito. A sensação não foi a melhor, mas estou contente porque estamos dando passos importantes”, escreveu Márquez na sua conta no Instagram.

Márquez vai equilibrar a sua recuperação com o seu programa de testes de pré-temporada em Sepang, quando ele voltar à ação nos dias 7 e 9 de Fevereiro.

O piloto da Honda Repsol enfrentou uma situação semelhante no ano passado, quando começou a testar ainda não totalmente apto após a sua primeira operação ao ombro e, posteriormente, poderá precisar de alterar o seu programa de pista em Sepang.

“Acho que o teste na Malásia será como no ano passado; Não poderei fazer todas as voltas que quiser, mas também ajudará a trabalhar no ombro ”, disse Márquez a semana passada.

“No ano passado, o Jorge Lorenzo ficou ferido e, por isso, coube a mim evoluir a moto. Agora, a dinâmica é a mesma, porque o meu companheiro de equipa é Alex e ele é um rookie e não se pode pedir muito quando se trata de conceitos da moto, porque – como o Jorge Lorenzo antes- ele precisa entender a moto e saber como é uma Honda.”

Márquez não está sozinho na recuperação de uma cirurgia ao ombro, com Takaaki Nakagami da Honda LCR e Miguel Oliveira da Tech3 KTM enfrentando a mesma situação.

Nakagami perdeu as três últimas rondas da campanha de 2019 e os testes pós-temporada para se submeter a cirurgia em 29 de Outubro, enquanto Oliveira perdeu os testes finais e pós-temporada para fazer cirurgia em 3 de Novembro, mas já se declarou ansioso por regressar.

O próximo compromisso oficial de Márquez é o lançamento da equipa Honda Repsol de MotoGP em Jacarta, em 4 de Fevereiro, antes do teste de pré-temporada de Sepang, que começa três dias depois.