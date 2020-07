Todos os fabricantes estavam dentro do top 10 ao meio-dia, com Marc Márquez a fazer a melhor volta após quatro meses parado.

Pela primeira vez em quatro meses, todo o plantel da classe MotoGP esteve em pista, com o Circuito de Jerez-Angel Nieto a receber as importantes sessões de teste de quarta-feira antes do Grande Prémio Red Bull de Espanha.

E o MotoGP voltou com um estrondo na sessão matinal de 90 minutos, com surpresas incríveis nos tempos e os 15 melhores pilotos a acabarem cobertos por um segundo.

Marc Márquez (Honda Repsol) acabou por ser o mais rápido ao fixar um 1:37.941, pouco mais de um décimo mais rápido do que na corrida do ano passado, impressionante, no mínimo.

Alex Rins (Suzuki Ecstar) e Valentino Rossi (Yamaha Monster Energy), que nem apareceram no Top 10 na primeira hora, ficaram a duas décimas do número 93, com Aleix Espargaró, da Aprilia Racing Team, a colocar quatro fabricantes diferentes nos quatro primeiros da manhã.

A seguir a este Top 4, acabou por ficar Fabio Quartararo (Yamaha Petronas), seguido de Cal Crutchlow na Honda LCR, Jack Miller, o mais rápido da Ducati da Pramac a dada altura da sessão, e Miguel Oliveira, de novo em 8º, após ter chegado a baixar para 10º com a entrada momentânea de Dovizioso no Top 10. Isto quer dizer que o português bateu de uma assentada todos os outros 3 pilotos da KTM, ambos os pilotos da Ducati oficial e o multivencedor de GPs Maverick Viñales. ficando apenas a 0,485 do tempo rápido de Márquez.

Os pilotos vão sair por mais uma hora e meia sobre os seus protótipos puro-sangue antes do início da verdadeira ação na Sexta-feira de manhã. É um dia importante para os pilotos e equipas se familiarizarem com as suas motos, vamos ver o que a sessão da tarde produz…

Top 15 do MotoGP – Sessão 1: