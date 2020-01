MotoGP 2020: Marc Márquez nomeado para os Laureus Márquez é hoje reconhecido muito para lá dos círculos relacionados com as duas rodas desporto MotoSport desporto/motogp-2020-marc-marquez-nomeado-para-os_5e20b4fcb467e01be602227e





Parabéns a Marc Márquez (aqui na Gala da FIM com Jorge Viegas) pela sua nomeação para Desportista do Ano da LaureusSport.

Os media desportivos do mundo votaram nele como um dos 6 nomeados para a mais alta distinção no desporto Mundial no marco do 20º aniversário dos Laureus World Sports Awards, o que não é inteiramente surpreendente em vista da sua carreira e época dominante de 2019 na categoria rainha da velocidade mundial…

O oito-vezes Campeão do Mundo enfrenta Lewis Hamilton da F1, Eliud Kipchoge do atletismo, o futebolista Lionel Messi, o tenista Rafael Nadal e Tiger Woods do Golfe, e é a única personalidade do mundo do motociclismo na corrida.

Boa sorte a todos os candidatos, a escolha final será feita em Berlim em 17 de Fevereiro.