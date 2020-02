MotoGP 2020: Marc Márquez não venceu o Laureus… foi Hamilton Marc Márquez já tinha ganho uma vez em 2014 desporto MotoSport desporto/motogp-2020-marc-marquez-nao-venceu-o-laureus_5e4bee565002c3127d442ac0





18O campeão do mundo espanhol de MotoGP, Marc Márquez da Honda Repsol estava na seleção final dos nomeados para o prestigioso prémio Laureus World Sport Awards como Desportista do Ano.

A cerimónia de revelação dos vencedores teve lugar ontem à noite em Berlim, mas acabou por ser Hamilton a ganhar na divisão dos Desportos Motorizados e Lionel Messi entre os atletas.

A lista dos vencedores do prêmio Laureus parece um “quem é quem” no topo do mundo desportivo internacional. Grandes nomes do desporto como Niki Lauda, ​​Boris Becker, Michael Schumacher, Roger Federer e muitas outras estrelas já receberam vários prémios ao longo dos anos. Todas essas estrelas também são embaixadores da Laureus.

A gala regressou à capital alemã após três anos no Mónaco. O campeão mundial de MotoGP Marc Márquez acabou por não ser um dos atletas indicados na noite de segunda-feira da gala no “Verti Music Hall” em Berlim.

O espanhol de 27 anos da equipa da fábrica Honda Repsol já fora homenageado como uma revelação no ano de 2014 em Kuala Lumpur.

Naquela época, como estreante na MotoGP, ele imediatamente conquistou o título mundial com seis vitórias em corridas e como o piloto mais jovem da história aos 20 anos e 266 dias de idade.

A competição entre homens era extremamente forte para o prémio em 2020. Entre outros, estava o corredor de fundo e recordista mundial Eliud Kipchoge, o jogador de futebol Leonel Messi, o ícone do ténis Rafael Nadal e o jogador de golfe Tiger Woods.

Além deles, havia o multi-campeão mundial de F1 Lewis Hamilton, e a piloto alemã Sophia Flörsch também foi nomeada para o prémio Laureus, na categoria “Regresso do ano” depois do seu grave acidente em Macau.