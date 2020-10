Depois da queda nos Treinos Livres no Circuito de Barcelona-Catalunha, Mercado foi submetido a uma cirurgia para estabilizar uma fratura do escafoide no pulso direito e espera estar recuperado O piloto da Kawasaki Motocorsa Leandro ‘Tati’ Mercado pretende regressar ao Mundial de Superbike já no Circ