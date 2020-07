O atual campeão do mundo vai ficar em Jerez para observação nas próximas 12 horas, antes de viajar para Barcelona para ser operado na terça-feira.

Depois de ter caído violentamente à saída da Curva 3 nas últimas etapas do Grande Prémio Red Bull de España, Marc Márquez da Honda Repsol foi diagnosticado com um úmero direito fraturado, entre outras lesões ao tórax do lado direito.

Márquez é cuspido da moto após pisar o corretor, violentamente demais para reagir

O trabalho árduo do Campeão do Mundo cortando através do plantel para recuperar chegou ao fim com um acidente de aspeto assustador.

Depois de salvar milagrosamente uma queda na Curva 4 e, em seguida, encenar um inacreditável regresso até 3º, Márquez sofreu uma feroz chicotada a quatro voltas do fim da corrida.

O piloto e a moto rebolam lado a lado até saírem de pista

O oito vezes campeão do mundo foi imediatamente levado para o centro médico e foi mais tarde confirmado pelo Especialista em Traumatologia de MotoGP Dr. Mir que tinha sofrido uma fratura no úmero no acidente.

O corpo de Márquez acabou de ser atingido pelo pneu dianteiro da Honda, que lhe terá fraturado o braço direito

“Marc Márquez sofreu uma lesão, ao que parece, de um impacto direto do pneu no braço direito, resultando numa fratura no eixo do úmero, uma fratura completa, embora o osso não esteja completamente deslocado, com possível paralisia do nervo radial, embora não tenhamos a certeza. Esta lesão foi imobilizada aqui para quando decidirem transferi-lo para Barcelona para realizar um tratamento definitivo.”

O Diretor Médico do MotoGP, Dr. Charte, também ofereceu informações sobre Marc Márquez: “Amanhã o Dr. Mir partirá para Barcelona para prosseguir com o tratamento, se não houver mais notícias sobre o tecido, para tratar cirurgicamente o úmero. Dito isto, não podemos dizer em termos absolutos se ele estará na próxima corrida ou Brno ou na Áustria. Não é o momento, falaremos sobre isso na próxima semana.”

Assim, é mais que certo que Márquez não alinahrá no GP da Andaluzia no fim-de-semana que vem.