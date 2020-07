Os colegas da Honda Repsol vão ter capacetes inspirados no bloqueio, que serão leiloados em benefício da Cruz Vermelha Espanhola após o GP de Espanha.

Marc Márquez e Alex Márquez, da Honda Repsol Team, revelaram antes do Grande Prémio Red Bull de España, ambos os desenhos especiais do capacete que servirá de homenagem a todos os trabalhadores da linha da frente que trabalharam incansavelmente nos últimos tempos, além daqueles que têm desempenhado o seu papel ao ficarem em casa durante a pandemia do Covid-19.

Ambos os capacetes terão um lettering com ‘Push Ahead Together’ na parte traseira, e são decorados com vários lembretes dos elementos-chave do período de bloqueio, tanto para Marc como para Alex.

Da Playstation ao café, e do lavar as mãos até usar máscara, ambos os capacetes têm o mesmo design com o do oito-vezes campeão do mundo Marc em vermelho e o do duas-vezes campeão do mundo Alex em azul.

Apesar de a corrida ser um momento extremamente especial para a dupla, independentemente dos resultados, pois correm lado a lado na classe rainha pela primeira vez, vão leiloar os capacetes usados na corrida, ao lado de luvas e botas especiais, para tentar angariar dinheiro para a Cruz Vermelha Espanhola.

O leilão terá início na sexta-feira, 17 de Julho, dia de abertura do Grande Prémio de Espanha, e terminará dez dias depois, na segunda-feira, 27 de Julho, um dia depois do Grande Prémio Andaluz, podendo os interessados apresentar aqui a sua proposta para todos os itens únicos: http://www.catawiki.es/Marquezforcovid19

Marc Márquez: “Depois de dois meses e meio de confinamento e depois de ver a crise causada pelo Covid-19, quis de alguma forma prestar homenagem a todas as pessoas que sofreram e continuam a sofrer devido a esta pandemia e também a todos os profissionais que trabalharam incansavelmente durante este período. Depois de muito pensar e falar com o meu irmão Alex, acreditámos que a opção de fazer um capacete com um design especial seria uma boa homenagem a todos eles, e ao mesmo tempo, com o leilão após o Grande Prémio, podemos adicionar mais um grão de areia ao combate a esta pandemia.”

Alex Márquez: “Finalmente, vou poder estrear-me na classe de MotoGP no Grande Prémio de Jerez, um sonho tornado realidade, e não haverá melhor maneira de o fazer do que usar este belo capacete com todo o significado que este design carrega. Passámos dias a falar com o Marc sobre o que poderíamos fazer quando o Campeonato regressasse e desenhando um capacete especial era uma boa forma de mostrar solidariedade com todas as pessoas que tiveram e estão a passar por momentos difíceis neste período muito difícil, e de agradecer o trabalho de todos os profissionais.”