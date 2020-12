Hervé Poncharal, dono da equipa Tech3, confirmou que foi assinado o contrato com a Dorna para continuar a competir no MotoGP para os cinco anos seguintes a 2021 “A KTM e a Tech3 querem continuar juntos o máximo de tempo possível!” Hervé Poncharal

As duas vitórias no MotoGP que a equipa da KTM Red Bull Tech3 obteve com Miguel Oliveira este ano no GP da Estíria e no GP de Portugal ajudaram, mas a equipa não quer ficar por aí: o dono da equipa, Hervé Poncharal, revelou que a sua equipa de corridas vai continuar a competir no MotoGP para além de 2021.

Os acordos com a KTM e a Elf correm até ao final de 2021, o principal patrocinador Red Bull Organics retira-se após a temporada de 2020, mas chegou-se a um compromisso para o próximo ano, juntamente com a KTM e a Tech3.

A equipa de Moto3 da Tech3 (Sasaki e Deniz Öncü) vai atuar em 2021, tal como a de Aki Ajo (Masia, Acosta) no habitual design da KTM Red Bull.

Os pilotos de MotoGP Danilo Petrucci e Iker Lecuona são retidos pela Red Bull com contratos pessoais (uso do boné, colocação de produtos com uma lata de bebida, e também o logótipo da bebida nos capacetes de competição).

“Os contratos das equipas e fabricantes com a promotora de MotoGP Dorna têm um prazo de cinco anos e como o atual contrato expirará após a época de 2021, era natural que estivéssemos preparados o próximo acordo, que abrange o período de 2022 a 2026. Posso confirmar que a Tech3 acabou de assinar o contrato. Por isso, decidimos preencher dois lugares no MotoGP nesses anos, e acho que todas as equipas de MotoGP já o fizeram também”, disse Poncharal.

O francês confirmou ainda que está a falar com os outros parceiros sobre uma possível extensão para além de 2021.

“Ainda não assinámos nada, mas Stefan Pierer e toda a administração da KTM e, claro, a Tech3 querem continuar juntos o máximo de tempo possível”, acrescenta. Hervé sublinha que quer que as parcerias prossigam ao longo dos cinco anos correspondentes. “Seria melhor do que celebrar um contrato de dois anos e depois um acordo para os próximos três anos“, assegura o gestor.

“Sempre acreditei que o sucesso se baseia também na cooperação a longo prazo e em toda a equipa Tech3 e estou muito feliz por cooperar com a KTM. Acho que isto se baseia na reciprocidade, então por que não continuar juntos?”, explica Poncharal, esclarecendo mais uma vez: “É definitivamente isso que a Tech3 quer.”