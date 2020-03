MotoGP 2020: Lorenzo Wild Card na Catalunha Lorenzo nunca descartou a possibilidade de fazer uma ou outra corrida desporto MotoSport desporto/motogp-2020-lorenzo-wild-card-na-catalunha_5e62579654821b1985a9db30





Jorge Lorenzo confirmou há pouco que vai participar de pelo menos um Grande Prémio pela Yamaha em 2020: O Grande Prémio da Catalunha.

O piloto Maiorquino reformado partilhou uma foto nas redes sociais, confirmando a notícia da sua participação, que já tinha sido de certa forma posta como uma possibilidade por Lin Jarvis da Yamaha.

Até lá, Lorenzo vai continuar no seu papel de piloto de testes da marca, o que decerto o ajudará a conhecer a versão de 2030 da YZR-M1 quando a sua vez chegar a 7 de Junho.

A presença de Lorenzo na grelha constituirá mais um reforço a uma marca que se tem mostrado muito forte na pré-época, não raro liderando com todas as 4 motos as sessões de teste realizadas até agora e com Viñales a acabar categoricamente o mais rápido, refletindo uma melhoria geral nas capacidades da moto.

Mais uma evolução a seguir com interesse nas próximas semanas…