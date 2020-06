Foto Paulo Araújo

Dani Amatriain, antigo manager de Lorenzo, comentou que Jorge poderá regressar ao Mundial de MotoGP na Ducati e acredita que o espanhol ainda pode “manter-se no topo por dois ou três anos”.

No topo dos rumores atuais, o potencial regresso de Lorenzo à Ducati, que mais uma vez, depende do sucesso das negociações de Borgo Panigale em curso com Andrea Dovizioso.

O descobridor e antigo manager de Lorenzo Dani Amatriain, agora regressado, pode facilmente imaginar Lorenzo a terminar o seu compromisso como piloto de testes na Yamaha e a regressar à Ducati. Amatriain confirmou isso mesmo numa entrevista ao jornal desportivo espanhol “As”:

“Talvez Jorge regresse às pistas como piloto. Acho que ainda se consegue manter ao mais alto nível durante dois ou três anos. Não me surpreenderia vê-lo de volta e, pessoalmente, gosto da ideia de vê-lo de novo na Ducati.”

Lorenzo pilotou uma Desmosedici em 2017 e 2018, mas só conseguiu três vitórias e ficou na classificação do mundial 7º em 2017 e 9º em 2018. No entanto, os dirigentes da Ducati estão preocupados com o comportamento do espanhol, embora o diretor-geral Gigi Dall’Igna desvalorize os rumores:

“É difícil avaliar quais são as verdadeiras intenções do Jorge. Mas, é claro, é compreensível que um piloto do seu calibre queira terminar a sua carreira no Campeonato do Mundo de uma forma melhor do que no ano passado. No entanto, é certamente prematuro falar sobre isso agora.”

Amatriain diz por sua vez: “É especulação, mas sei que a Ducati está a pensar nisso. O Dall’Igna dava-se muito bem com o Jorge. Provavelmente não vai acontecer, mas seria uma coisa boa para o Mundial.”

Sobre a iminente mudança de Pol Espargaró da KTM para a Honda, Amatriain elogia o team manager da Honda, Alberto Puig:

“Foi uma decisão muito inteligente. Acho que Pol pode pressionar o Márquez. Não sei se pode ganhar porque o Marc está a um nível impressionante, mas tenho a certeza que o Pol pode dificultar-lhe a vida.”

Amatrian em ação nas SBK em Hockenheim – Foto Paulo Araújo

Amatriain regressou ao mundo do desporto motorizado, depois de cair em desgraça, sob acusações de ter gasto verbas devidas a Lorenzo, do seu título mundial de 250 com a Fortuna, em festas com droga e excessos e de ter, aparentemente, até passado um período de instabilidade mental como toxicodependente e sem-abrigo em Madrid. Em Março, fez as pazes com Lorenzo e têm estado a trabalhar juntos, formando o Team99, razão porque o Catalão, obviamente parece ter informação privilegiada sobre o Maiorquino.

Agora, aquele que poucos se lembram ter sido um dos pioneiros espanhóis nas 500 e nas SBK, está de regresso e faz parte do projeto do “Gasss Group” e, portanto, faz parte do campeonato espanhol .

O objetivo do projeto é crescer para integrar o Campeonato do Mundo de Superbike, onde justamente Amatrian correu há muitos anos com uma Honda RC30 com as cores da Marlboro, dentro de alguns anos.