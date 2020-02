MotoGP 2020: Lorenzo já treina em Sepang O anúncio da participação de Lorenzo já era esperado desporto MotoSport desporto/motogp-2020-lorenzo-ja-treina-em-sepang_5e398083d617441277aafea8





Jorge Lorenzo apresentou-se em Sepang logo pela manhã, aparentemente bem disposto e pronto a começar o seu recém-anunciado papel de novo piloto de teste da Yamaha Monster.

O Maiorquino, que foi visto a equipar-se na boxe, vai participar nos dois dias de testes que iniciam hoje, especialmente destinados às equipas de teste e wild-cards, uma espécie de contacto preliminar com as moto de 2020 antes do teste oficial que decorre de 7 a 9 já a seguir.

Com a sua experiência multi-facetada e proverbial suavidade, decerto poderá dar boas indicações à equipa que conta com 2 japoneses como pilotos permanentes

Com ele na boxe, esteve o novo técnico-chefe da equipa de teste, Silvano Galbusera, que transitou da equipa de MotoGP o ano passado.