Numa conversa ao vivo com Dani Pedrosa, Jorge Lorenzo falou sobre um possível regresso ao Campeonato do Mundo de MotoGP. O penta-campeão mundial também falou sobre as possíveis equipas candidatas.

Jorge Lorenzo negou os rumores de um possível regresso à Ducati numa conversa ao vivo com Dani Pedrosa no site da MotoGP.com.

O maiorquino esclareceu: “Isso não é verdade. O que é verdade é que mantive uma boa relação com Gigi Dall’Igna desde que trabalhámos juntos no Campeonato do Mundo de 125cc (na Derbi, marca que pertence ao Grupo Piaggio para quem Dall’Igna trabalhava antes. Mantemo-nos muito próximos um ao outro e damo-nos bem a nível pessoal.”

É por isso que o diretor-geral da Ducati, ligou no aniversário de Jorge Lorenzo, no dia 4 de Maio, para felicitar o atual piloto de testes da Yamaha. O piloto de 33 anos de Palma de Maiorca diz: “Ele ligou-me e falámos sobre as nossas vidas e as nossas famílias, mas não falámos sobre trabalho.” E diz: “Neste momento estou muito feliz com a minha situação, estou a divertir-me a fazer muitas coisas que não podia fazer como piloto profissional.”

No entanto, Lorenzo também admite de forma inequívoca: “Mas não posso dizer que não sinto falta da sensação de ganhar e celebrar com a equipa. Portanto, se houvesse uma oportunidade de voltar a competir pelo título do Campeonato do Mundo, ouviria a oferta e analisá-la-ia. Porque ganhar é o que me impulsiona.”

O vencedor de GP 68 vezes acrescenta com confiança: “Pensaria nesta oportunidade, porque acho que aos 33 anos ainda consigo ganhar outro título com a ferramenta certa. De momento, não houve uma oferta, por isso não consigo pensar nisso. Mas se a proposta acontecer, certamente vou escutá-la com atenção.”

Segundo Lorenzo, apenas duas equipas seriam uma hipótese para um regresso: “Para termos o material certo para as vitórias, atualmente só há duas opções a escolher: a equipa de fábrica da Yamaha, que já comprometeu os seus pilotos, por assim dizer, e a Ducati. Mas mesmo que um regresso não resulte, ficarei feliz com a minha vida tal como está.”