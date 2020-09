“Hoje, a probabilidade de perder a Red Bull como patrocinador é grande” diz Hervé Poncharal abertamente. “Mas só iriam mudar as cores”

Antes do GP da Catalunha, foi divulgado que a Red Bull deixará de ser o principal patrocinador da Tech3 KTM a partir de 2021. A notícia causou agitação, mas o dono da KTM Tech3 permanece calmo de qualquer maneira, porque sabe que tem todo o apoio da KTM.

“A Red Bull e a KTM são duas empresas Austríacas, duas empresas muito conhecidas da Áustria, e ambas com muito sucesso. Complementam-se muito bem, é uma situação de sonho que tem funcionado muito bem até agora”, disse o francês. “Podem falar uns com os outros quando e por quanto tempo quiserem, não há barreira linguística.”

Sobre a situação do sua equipa, Poncharal esclareceu: “O meu contrato foi celebrado com a KTM, porque quando assinámos, não era garantido que a Red Bull nos apoiasse. Eles assumiram que seria, mas a probabilidade era 90%. Quando assinei o meu contrato de três anos, a KTM era a minha única parceira. Pouco depois soube que a Red Bull também seria a minha parceira. Fiquei muito feliz com isso, porque significa que podíamos beneficiar da sua escada da Taça dos Rookies para o MotoGP. Mesmo que eles não queiram falar de uma ‘equipa júnior’, podemos ser a equipa dos pilotos que saem de Moto2.”

Em 2020, após 20 anos na classe rainha, a Tech3 celebrou a sua primeira vitória com Miguel Oliveira no GP da KTM e da Red Bull em Spielberg.

“Não acho que tenha corrido mal. 2019 foi o primeiro ano e ajudámos a desenvolver a motocicleta na sua fase inicial. No inverno, graças ao trabalho de muitas pessoas, a moto melhorou consideravelmente. Venceu duas corridas, ficou várias vezes no pódio e Miguel estava apenas 25 pontos atrás do líder, antes da queda no GP da Catalunha, como 8º no campeonato do mundo, e continua a ser o primeiro piloto da KTM”, disse Poncharal. “Acho que não fizemos nada errado, mas também não estou a dizer que fizemos tudo certo. Até agora, tem sido uma boa situação para a Red Bull, KTM e Tech3.»

No entanto, o patrão da Tech3 admite abertamente que “a probabilidade de perder a Red Bull é maior do que a de a manter. É estranho porque temos um projeto de três anos com a KTM, mas a Red Bull negoceia ano a ano. Poré, o CEO da KTM, o Sr. Pierer, disse-me através do Pit Beirer que somos uma equipa de fábrica e que a única coisa que pode mudar para nós é a cor da moto, do camião e das roupas da equipa.”

“Eles vão continuar a apoiar-nos, nada mudará nesse aspeto, tanto do ponto de vista técnico como financeiro. Disse-nos que não temos de nos preocupar, mas ainda estamos à espera de confirmação oficial. Não sei se está para vir, mas espero que possamos resolver isto”, continuou Poncharal.

Antes desta temporada, o Grupo Red Bull decidiu promover a divisão Red Bull Organics na Tech3, escolhendo simplesmente a Cola. Se este design fosse descartado, é fácil imaginar as máquinas Tech3 inteiramente em laranja e… ready to race!

O francês olha com confiança para o futuro: “A KTM confirmou a nossa dupla de pilotos de MotoGP com Danilo Petrucci e Iker Lecuona. Em Moto3, decidimos continuar com Ayumu Sasaki e Deniz Öncü, o que é uma boa notícia.”

“O único aborrecimento é que temos de repintar tudo outra vez: este inverno passamos da Red Bull à Organics Simply Cola – e no próximo ano podemos ter uma cor diferente. Com tanta tinta, os nossos camiões vão ficar mais pesados e talvez em breve demasiado largos para passar pelas portagens”, brincou o gestor.

“Sou um tipo sentimental. Gosto de estar contente, e gosto quando as pessoas à minha volta estão felizes. Ao mesmo tempo, quero dar o melhor aos meus patrocinadores, ao fabricante e aos fãs. É triste quando algo chega ao fim mais cedo do que o planeado. Mas não sou obcecado pelo lado dos negócios, mesmo que seja importante manter tudo em andamento e garantir o emprego à minga gente. Mas o dinheiro não é tudo, gosto de fazer parte de um grupo com o qual ainda me posso divertir”, rematou Poncharal.