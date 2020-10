O MotoGP chega a França com Fabio Quartararo e Joan Mir a lutarem pela liderança do campeonato do mundo. Ambos se queixam do frio em Le Mans, e em tom de brincadeira, o francês até pede aos fãs para levarem aquecedores para o histórico circuito Le Mans Bugatti.

Depois de 8 corridas disputadas com inúmeras mudanças na classificação, após a última corrida na Catalunha, Fabio Quartararo é novamente o líder da categoria. Com 108 pontos dos 200 em disputa, o francês lidera o mundial seguido de muito de perto por Joan Mir, que tem sido um dos pilotos mais regulares ao longo da temporada.

Quartararo, piloto da Yamaha Petronas, corre em casa e vê de modo positivo a corrida deste domingo, embora com um pouco de incerteza devido ao clima:

“Acho que a pista é boa para nós. É um dos circuitos onde eu sempre tive um bom feeling com a MotoGP, mas vamos ver o tempo. É a primeira vez que temos uma corrida em Outubro em Le Mans, sabemos a temperatura que por lá faz, e então peço um favor aos fãs que estão a ir para lá, para levarem radiadores ou qualquer coisa para aquecer a atmosfera.”

Por sua vez, o piloto da Suzuki também sonha com o bom tempo, mas é realista: “Muito frio em Le Mans. Desejava que fosse um fim de semana muito ensolarado com 25 graus de temperatura, mas será uma corrida complicada, o tempo certamente será difícil para todos. Será importante conduzir bem, para fazer mais um bom fim de semana e ir para Aragão com boas sensações, e logo de seguida para Valência e Portimão.”